Agenda de Javier Milei en la AOG Patagonia 2026: a qué hora habla en Neuquén

El presidente Javier Milei pisa suelo neuquino este lunes con el objetivo de consolidar su alianza estratégica con el "círculo rojo" de la industria petrolera. El mandatario participará de la AOG Patagonia , el evento cumbre del sector organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas ( IAPG ), que congrega a los principales tomadores de decisión del ecosistema hidrocarburífero del país.

La visita adquiere una relevancia mayúscula frente al momento bisagra que atraviesa Vaca Muerta . Con récords históricos en las etapas de fractura y una producción de crudo que satura la capacidad de evacuación actual, las operadoras aguardan con expectativa el discurso libertario. Buscan señales concretas sobre la desregulación total del mercado petrolero, la libre disponibilidad de divisas y los avances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ).

Milei no llega solo para dar un discurso protocolar. El diseño de su agenda refleja una cuidada coreografía política y empresarial, pensada para enviar mensajes de certidumbre a los capitales que deben apalancar el despegue exportador del país.

La agenda de Milei en la AOG Patagonia al detalle

La comitiva presidencial diseñó una incursión exprés pero de alta densidad política. El cronograma oficial marca los siguientes hitos en la capital neuquina:

16:00: Arribo del presidente al predio y recepción oficial. Lo esperarán las máximas autoridades del IAPG y un selecto grupo compuesto por los CEOs de la industria del Oil & Gas .

Arribo del presidente al predio y recepción oficial. Lo esperarán las máximas autoridades del IAPG y un selecto grupo compuesto por los . 16:30: Apertura formal con las palabras de bienvenida de Ernesto López Anadón , titular del IAPG, quien trazará el panorama técnico e institucional del sector (10 minutos).

Apertura formal con las palabras de bienvenida de , titular del IAPG, quien trazará el panorama técnico e institucional del sector (10 minutos). 16:40: Intervención del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa . El anfitrión local planteará la visión de la provincia dueña del recurso (15 minutos).

Intervención del gobernador de Neuquén, . El anfitrión local planteará la visión de la provincia dueña del recurso (15 minutos). 17:00: Plato fuerte de la jornada. Exposición exclusiva del presidente Javier Milei ante la plana mayor del empresariado energético.

Plato fuerte de la jornada. Exposición exclusiva del presidente ante la plana mayor del empresariado energético. 18:00: Recorrida protocolar y visita al stand de YPF . Allí mantendrá un encuentro con el presidente y CEO de la petrolera de mayoría estatal, Horacio Marín .

Recorrida protocolar y visita al stand de . Allí mantendrá un encuentro con el presidente y CEO de la petrolera de mayoría estatal, . 19:00: Finalización de las actividades oficiales y retorno en vuelo hacia Buenos Aires.

La foto con Figueroa y el guiño a la nueva YPF

El encuentro previo al discurso central tendrá un peso simbólico fundamental. El gobernador Rolando Figueroa oficiará de garante territorial de Vaca Muerta. La relación entre la Casa Rosada y la gobernación neuquina transita un sendero de pragmatismo. Figueroa entiende que la macroeconomía nacional debe ordenarse para que Neuquén monetice su subsuelo, mientras que Milei reconoce en la cuenca neuquina un motor genuino capaz de traccionar dólares frescos a corto plazo.

Luego del atril, la agenda marca un movimiento calculado. La visita al stand de YPF junto a Horacio Marín ratifica el respaldo de la Casa Rosada al "Plan 4x4" que impulsa la conducción de la compañía. Marín busca cuadruplicar el valor de la empresa enfocando todos los cañones en el shale neuquino y desprendiéndose de los yacimientos maduros convencionales. La presencia del Presidente en ese espacio valida esta estrategia de eficientización corporativa.

Qué espera la industria del discurso libertario

Los directivos que colmarán el auditorio principal de la AOG Patagonia ya celebran la sintonía ideológica con un gobierno pro-mercado.

El sector necesita garantías de que se mantendrá el rumbo. Las proyecciones indican que Argentina puede exportar un millón de barriles diarios hacia el final de la década, pero para construir los oleoductos y plantas de GNL necesarios, el acceso al mercado de capitales debe normalizarse. Las palabras que pronuncie Javier Milei este lunes a las 17 horas resonarán mucho más allá de Neuquén: serán el termómetro que defina la velocidad de los desembolsos para el próximo año.