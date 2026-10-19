AOG Patagonia 2026: dónde estacionar y cómo llegar al Espacio DUAM

La edición 2026 de la AOG Patagonia abre sus puertas el próximo lunes en la ciudad de Neuquén. La cumbre máxima de la industria hidrocarburífera proyecta convocar a unos 10 mil visitantes por jornada en el Espacio DUAM. Ante esta magnitud, la logística de acceso y el estacionamiento representan un desafío crítico para la organización y la ciudad.

El predio reservó sus plazas internas exclusivamente para los expositores. El público general deberá ubicar sus vehículos en los alrededores, un factor que tensiona el tráfico en el principal acceso a la capital neuquina y requiere paciencia por parte de los conductores.

Operativo de seguridad y el desafío del tránsito

La cercanía del evento con el Aeropuerto Internacional Presidente Perón agrava el escenario vial. La afluencia masiva hacia la feria coincide con el movimiento habitual de pasajeros y vuelos comerciales diarios.

La Policía de la Provincia y la Dirección de Tránsito municipal desplegarán un operativo especial en la zona. Los efectivos garantizarán el orden y la seguridad en las calles aledañas, pero el colapso en las horas pico resulta inevitable ante el volumen de vehículos.

Traslados exclusivos: la propuesta para esquivar el embotellamiento

Frente al inminente cuello de botella, surgen opciones privadas para morigerar el impacto y agilizar los ingresos. Casino Magic lanzó un servicio de cochera y transfer de ida y vuelta diseñado a la medida de los asistentes al evento.

La propuesta funcionará desde el 19 hasta el 22 de octubre y busca optimizar los tiempos de ejecutivos y profesionales de la industria. Los micros contarán con una parada exclusiva en el ingreso principal de la exposición, lo cual evita largas caminatas desde las calles periféricas.

El servicio dispone de recorridos ininterrumpidos durante toda la jornada. Los visitantes pueden organizar su agenda y regresar al vehículo cuando lo necesiten, incluso durante el desarrollo de los paneles y rondas de negocios. El primer traslado arranca a las 12:00 y el último regreso desde el Espacio DUAM parte a las 21:00. La empresa reforzará la frecuencia de las unidades tanto al inicio como al cierre de cada día ferial.

Tarifas del estacionamiento y cómo reservar el servicio

La iniciativa comercial establece un esquema de precios por vehículo, sin importar la cantidad de pasajeros que viajen en él. Los costos definidos son los siguientes:

Tarifa diaria: $30.000 por vehículo.

$30.000 por vehículo. Pack por los cuatro días: $100.000 por vehículo.

Este valor incluye la estadía segura en la cochera del casino y los traslados de ida y vuelta para todos los ocupantes del rodado. Los interesados ya pueden asegurar su plaza a través de las plataformas digitales. La reserva se concreta mediante la tienda virtual de la compañía. Esta alternativa resulta práctica para quienes buscan confort y celeridad para ingresar a la gran vidriera de Vaca Muerta.

Soluciones para visitantes de otras ciudades y conexión al aeropuerto

La AOG Patagonia tracciona a miles de especialistas, CEOs y técnicos desde diferentes puntos del país y del exterior. Para atender a este público específico con perfil corporativo, la organización dispuso un sector especial en el predio ferial destinado a guardar valijas. Los profesionales pueden recorrer los stands con comodidad sin cargar su equipaje pesado.

Además, el diseño logístico del evento incorpora un nexo directo hacia la terminal aérea neuquina. Los visitantes que aterrizan en la ciudad y retornan en el mismo día logran empalmar su visita a la exposición con sus vuelos de regreso de forma ágil.