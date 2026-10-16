Con la presencia de Javier Milei, arranca la AOG Patagonia 2026

La cuenta regresiva termina. Del 19 al 22 de octubre, el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén será el epicentro absoluto de la industria hidrocarburífera nacional e internacional. La AOG Patagonia 2026, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina, abre sus puertas en un contexto de altísima expectativa para el sector energético. Con Vaca Muerta que bate récords de producción y se consolida como el motor económico de la Argentina, la muestra reflejará el dinamismo de un sector en plena expansión.

El dato político y económico más relevante de esta edición será el acto inaugural, programado para el lunes 19 de octubre a las 16 horas en el Salón Tromen. Allí se espera la presencia del Presidente de la Nación, Javier Milei, quien será el encargado de brindar el discurso de cierre de la apertura oficial. Previamente, tomarán la palabra el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, y el anfitrión y gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa. La asistencia del primer mandatario subraya la importancia estratégica que el gobierno nacional le asigna a la cuenca neuquina como pilar fundamental para la balanza comercial y el ingreso de divisas al país.

El martes por la tarde se espera la presencia del embajador de EE.UU en Argentina, Peter Lamelas, quien recorrerá stands de compañías norteamericanas.

Otra edición récord

El nivel de actividad de la industria se manifiesta de manera directa en los números de esta exposición. Martín Kaindl, gerente de Relaciones Institucionales y Administración del IAPG, confirmó que el evento de este año tiene dimensiones extraordinarias. “Va a ser una AOG espectacular. Va a tener más de 300 empresas expositoras en un predio que hemos logrado sumar metros y, sobre todo, reordenarlo”, destacó.

La organización dispuso el montaje de seis inmensas carpas de 2.000 metros cuadrados cada una, lo que garantizará una amplia capacidad y una circulación fluida para los miles de visitantes que se esperan diariamente entre las 13 y las 20. A esto se suma un extenso espacio al aire libre destinado a la exhibición de maquinaria pesada y equipos de última tecnología. Mientras que las jornadas técnicas, destinadas a profesioanles, se trasladron este año al Casino Magic.

Un dato que ilustra el “boom” que vive el sector es el nivel de demanda de las empresas proveedoras y de servicios para tener presencia en la feria. Según reveló Kaindl, la comercialización de los espacios comenzó en diciembre del año pasado y, en menos de un mes, la capacidad estaba “prácticamente toda vendida”, lo cual dejó a varias compañías en lista de espera.

La palabra de los CEOs

Uno de los platos fuertes tradicionales de la AOG y que genera mayor convocatoria es el “Encuentro con los CEOs”, el espacio donde los números uno de las principales operadoras y empresas de servicios brindan su visión a futuro, detallan sus planes de inversión y analizan el rumbo del mercado. Este año, las conferencias se dividirán en tres intensas jornadas en el Salón Tromen, a partir de las 17:30.

El martes 20 será el turno de los “pesos pesados” de la producción. Abrirán el panel Ana Simonato (Chevron) y Sergio Mengoni (TotalEnergies). Luego será el momento de Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy (PAE), y el cierre de la jornada estará a cargo del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

El miércoles 21, la agenda continuará con un desfile de ejecutivos de primer nivel del sector de servicios, transporte y producción: Adrián Martínez (Calfrac), Patricio Withney (SLB), Andrea Previtali (Tenaris) y Héctor Gutiérrez (Halliburton). Les seguirán Ricardo Markous (Tecpetrol) y Julián Escuder (Pluspetrol), para luego dar paso al sector del midstream.

La AOG Patagonia 2026 cerrará el jueves 22 con referentes de grandes empresas, cámaras y pymes regionales. La exposición contará con más de 4.300 reuniones de negocios, además de conferencias sobre sustentabilidad, financiamiento, inteligencia artificial e inclusión.