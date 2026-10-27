Go Services busca ampliar su presencia en Vaca Muerta y proyecta nuevos servicios para 2027

Go Services busca ampliar su participación en el desarrollo de la cuenca neuquina y sumar nuevas líneas de negocio a su oferta para la industria del petróleo y el gas. La compañía, que concentra la mayor parte de su actividad en yacimientos convencionales, comenzó a desarrollar trabajos vinculados con obras, movimiento de suelos e instalaciones de superficie en Vaca Muerta .

En el marco de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 , realizada en el Espacio DUAM de Neuquén, la gerente general de la empresa, Mariana Urquiola , explicó que la firma atraviesa una etapa de expansión, con el objetivo de ampliar su cartera de clientes y trasladar su experiencia operativa a nuevos segmentos de actividad.

“Estamos ofreciendo nuestros servicios a Tango y también empezamos a salir a ofrecerlos a otras compañías. Principalmente, trabajamos en obras menores, movimiento de suelos y servicios con equipos de torre”, señaló en diálogo con MasE.

La empresa cuenta con equipos para intervenciones de pozos, como pulling y workover, y presta servicios de mantenimiento y montaje de instalaciones de superficie. En el no convencional, también participa en trabajos relacionados con la preparación de locaciones, estructuras prefabricadas, ductos y conexiones de midstream.

La experiencia en el convencional

Semanas atrás, Tango Energy comenzó la perforación de los primeros pozos en el área Charco del palenque, Río Negro, informó el CEO y presidente de la empresa, Pablo Iuliano.

En este contexto, uno de los objetivos de Go Services es ampliar su presencia en el no convencional sin dejar de desarrollar su actividad en los yacimientos convencionales. Para eso, la compañía incorporó personal con experiencia en el sector de servicios petroleros y busca aplicar nuevas herramientas de gestión a sus operaciones.

Urquiola explicó que parte del desafío inicial fue conformar un equipo propio y fortalecer las distintas áreas de la empresa para impulsar su desarrollo comercial.

“Armé todo el equipo desde cero. La idea era empezar a abrirnos, salir a vender nuestros servicios y desarrollar también los sistemas para trabajar en el no convencional. Por eso, buscamos incorporar gente con experiencia en compañías de servicios, que era lo que nos faltaba”, indicó.

En ese sentido, la ejecutiva destacó que la experiencia adquirida en el segmento no convencional puede contribuir a mejorar los procesos en los yacimientos maduros.

“La idea es llevar la mentalidad del no convencional al convencional para hacer más eficientes los servicios”, sostuvo.

La estructura de conducción está integrada por seis personas, con responsabilidades en áreas como compras, administración y finanzas, control de gestión, operaciones, mantenimiento y seguridad. En total, la empresa cuenta con unas 250 personas que participan en la prestación de sus servicios.

Los servicios auxiliares para fractura, en los planes para 2027

La ampliación de la oferta es uno de los ejes del plan de crecimiento de Go Services. Para 2027, la empresa evalúa incorporar prestaciones vinculadas con las operaciones de fractura hidráulica y otros servicios complementarios.

La estrategia apunta a avanzar de manera gradual en actividades que permitan ampliar su participación en la cadena de servicios de Vaca Muerta, sin ingresar inicialmente en segmentos que requieren una estructura de mayor escala.

“La idea es abrir nuevos negocios. Para el año que viene estamos trabajando en la posibilidad de sumar servicios de asistencia. No aspiramos a tener una compañía de fractura de un día para el otro, porque no es tan fácil, pero sí podemos avanzar con algunos servicios como la asistencia a la fractura y el testing”, explicó Urquiola.

Tratamiento de suelos y nuevas tecnologías ambientales

El área ambiental es otra de las líneas que Go Services busca desarrollar. La compañía cuenta con cuadrillas especializadas en saneamiento y trabaja en el tratamiento de suelos in situ, es decir, directamente en el lugar donde se encuentran, para reducir la necesidad de trasladar material.

“Tenemos cuadrillas específicas de saneamiento y estamos certificados como tratadores de pilas. Lo que hacemos es tratar el suelo en el lugar”, detalló Urquiola.

La empresa también comenzó a evaluar nuevas tecnologías para acelerar los procesos de tratamiento y disminuir el movimiento de suelo asociado a estas tareas. Para eso, realizó pruebas con productos de una compañía especializada y espera analizar los resultados antes de avanzar con su incorporación.

“Estuvimos probando algunos productos para acelerar el tratamiento y reducir el movimiento de suelo. Todavía estamos esperando los resultados y la idea es hacer una prueba en los próximos tres o cuatro meses para evaluar si seguimos por ese camino”, señaló.