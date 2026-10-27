Pablo Cervi apuntó a las tarifas: "Tenemos la electricidad más cara del país"

En los pasillos de la AOG Patagonia 2026 , el senador nacional Pablo Cervi no oculta el entusiasmo. El legislador neuquino de La Libertad Avanza celebra el despegue de Vaca Muerta , los anuncios de inversión y la presencia de Javier Milei en la apertura.

En diálogo con +e, el senador nacional defendió la Ley Bases y el RIGI catalogándolas como herramientas que “están generando efecto”. También destacó al Argentina LNG , el proyecto que lidera YPF con socios internacionales y cuya decisión final de inversión se espera para el 26 de noviembre. Para Cervi, lo que pasa en Neuquén ya tracciona la economía del país .

La frase del Presidente sobre Neuquén como “el modelo” para la Argentina le resulta “muy interesante” y afirmó que el Estado pone las reglas de juego y los privados desarrollan. El desafío es que esa riqueza llegue a todos los neuquinos.

Diálogo con Figueroa, pero con diferencias

La pregunta política era inevitable. Cervi, que comparte con la senadora Nadia Márquez el armado libertario en la provincia, marcó los tiempos: “El gobernador hasta el 10 de diciembre de 2027 es Rolando Figueroa” y aseguró que hay diálogo con el Ejecutivo provincial, porque los recursos naturales son de las provincias.

Asimismo, reconoció que lo que considera bueno y critica lo que cree que hay que cambiar. La diferencia de fondo está en la visión del Estado: La Libertad Avanza propone uno “más chico y más eficiente”. Según sus números, la planta estatal provincial pasó de 61.000 a 69.000 empleados en lo que va de la gestión.

También propuso debatir el destino de las regalías petroleras. “Tenemos matices”, admitió y recordó que Milei elogió el trabajo conjunto en Vaca Muerta, pero insiste en que hay que debatir cómo achicar el Estado y aprovechar mejor lo que genera la actividad.

El EPEN, en la mira

El tema que más lo enciende es la tarifa eléctrica. Cervi sostuvo que el EPEN tiene la electricidad más cara del país, para hogares y para grandes usuarios. “¿Cómo hacemos para que eso se transforme en una ventaja competitiva?”, se preguntó, pensando en industrias electrointensivas y centros de inteligencia artificial.

¿Privatizar? No lo dice de forma tajante: plantea que “es una discusión que hay que dar”. Y comparó con Río Negro, donde la distribución está en manos privadas, las distancias son mayores y, según él, la tarifa es un 40% más barata. “¿Dónde está el problema?”, desafió.

Ante el argumento de que las empresas estatales llevaron el servicio donde el privado no llegaba, responde con Villa La Angostura, que sigue dependiendo de generadores. Afirmó que la línea desde Alicurá está casi terminada, que el gasoil cuesta 21 millones de dólares anuales que pagan todos los neuquinos y que hay sectores interesados en que no avance.

Según Cervi, el EPEN tiene un empleado cada 350 usuarios, contra una media nacional de uno cada 600, y destina el 9% de la recaudación a sobresueldos. Cuestionó que el directorio que define las subas tenga mayoría gremial. “¿Quién representa al consumidor?”, preguntó.

“No hay que carnear la vaca preñada”

El costo eléctrico, insiste, se suma a otros. Cita la inflación de Neuquén de agosto, de 2,3%, contra 1,7% a nivel nacional, como señal de una economía que “se está recalentando” por el petróleo y el gas. Su preocupación son las actividades productivas del interior que no dependen de Vaca Muerta.

Cervi también manifestó que Milei cambió el paradigma hacia un Estado que se mete “lo menos posible”. Y defendió el federalismo: que al interior le vaya bien termina generando inversiones que repercuten en todo el país.

Para explicar el riesgo de que el Estado quiera quedarse con más de lo que generan las empresas de Oil & Gas, recurrió a un dicho de campo sobre la vaca preñada: si la carneás, “comés carne una vez, pero te quedás sin el ternero”. Y pidió “dejar que esto fluya”.