Shell y TotalEnergies duplicaron sus ganancias y marcaron un récord desde 2022

Shell y TotalEnergies duplicaron sus ganancias por el boom de la refinación

Shell y TotalEnergies cerraron el tercer trimestre de 2026 con ganancias superiores a las previstas por los analistas, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el encarecimiento de la energía. Los resultados estuvieron impulsados, principalmente, por la mejora de los márgenes de refinación y el desempeño de sus negocios comerciales.

Según informó Reuters, ambas compañías alcanzaron sus mayores beneficios trimestrales desde 2022, al tiempo que anunciaron nuevas recompras de acciones para distribuir parte de sus ganancias entre los accionistas.

Shell elevó su programa trimestral de recompra de acciones de US$3.000 millones a US$5.000 millones, una de las mayores operaciones de este tipo en la historia de la compañía. Por su lado, TotalEnergies ratificó una recompra de US$2.500 millones para el cuarto trimestre y anticipó otros US$2.500 millones para el primero de 2027.

Los resultados de Shell en el tercer trimestre

Shell registró una ganancia neta de US$10.810 millones entre julio y septiembre, casi el doble de los US$5.430 millones obtenidos en el mismo período del año anterior. El resultado también superó la estimación promedio de los analistas, que esperaban unos US$10.330 millones.

De acuerdo a la citada agencia internacional, el desempeño de la compañía británica estuvo acompañado por una mejora de su generación de caja. El flujo de caja operativo, excluido el capital de trabajo, trepó a US$21.700 millones, frente a los US$12.240 millones del tercer trimestre de 2025. La cifra también quedó por encima de los US$18.180 millones previstos por el mercado.

Los márgenes de refinación fueron uno de los principales factores detrás de los resultados. El indicador de Shell llegó a US$42 por barril, casi cuatro veces el nivel registrado un año antes, en línea con la mejora de la rentabilidad del negocio de procesamiento de crudo.

Sin embargo, la empresa también enfrentó dificultades operativas. La producción de petróleo y gas cayó un 17% durante los primeros nueve meses de 2026 frente al mismo período del año anterior, principalmente por las interrupciones vinculadas al conflicto en Medio Oriente, que afectaron los volúmenes provenientes de Qatar.

En contraste, los volúmenes de gas natural licuado (GNL) aumentaron un 12%, impulsados por una mayor producción de LNG Canada, aunque parte de esa mejora quedó compensada por las interrupciones en Qatar.

Shell también redujo su previsión de gastos de capital para 2026. Ahora espera desembolsar entre US$23.000 millones y US$25.000 millones, frente al rango anterior de entre US$24.000 millones y US$26.000 millones.

TotalEnergies superó los US$9.000 millones de ganancias

En tanto, TotalEnergies registró una ganancia neta ajustada de US$9.100 millones en el tercer trimestre, más del doble de los US$4.000 millones del mismo período de 2025. El resultado superó los US$8.300 millones que esperaban los analistas.

La refinación y los productos químicos tuvieron un papel central en la mejora. La división obtuvo una ganancia neta récord de US$3.600 millones, más de cinco veces superior a la del año anterior y el doble de la registrada en el segundo trimestre.

El director ejecutivo de la compañía, Patrick Pouyanné, atribuyó el desempeño a un aumento cercano al 10% en los volúmenes de refinación y a las condiciones del mercado petrolero, que impulsaron los márgenes en Europa y otras regiones.

En ese segmento, el margen de refinación de TotalEnergies alcanzó los US$33,2 por barril, también cerca de cuatro veces por encima del nivel de un año atrás.

Foto de archivo - Logo de la firma energética TotalEnergies en una estación de Drancy, Francia. Mar 17, 2025. REUTERS/Abdul Saboor

El negocio de GNL aportó otro resultado positivo. Los ingresos de la unidad treparon a US$1.900 millones, favorecidos por una suba del 20% en los precios promedio del gas respecto del trimestre anterior y por una mayor actividad comercial en los mercados de gas y GNL.

En términos financieros, la compañía redujo su nivel de apalancamiento al 9,1% al cierre de septiembre, desde el 13,1% registrado al final del trimestre anterior. De esta manera, se ubicó por debajo de su objetivo de mantenerlo por debajo del 10% para fines de 2026.

De todos modos, el balance también mostró algunos puntos débiles. Según el análisis del banco Jefferies citado por Reuters, los resultados fueron sólidos, aunque no excepcionales. La producción de hidrocarburos alcanzó los 2,5 millones de barriles equivalentes de petróleo por día, un 4% por debajo de las estimaciones del mercado.

Además, TotalEnergies contabilizó un deterioro de activos por US$1.900 millones, vinculado principalmente a su negocio de energía eólica marina y a una participación en una compañía petroquímica surcoreana.

El centro de la estrategia de las petroleras

Los resultados de Shell y TotalEnergies también reflejan cómo las grandes compañías del sector utilizan las ganancias extraordinarias para remunerar a sus accionistas. La combinación de precios de la energía elevados y márgenes de refinación más amplios fortaleció sus balances y abrió espacio para ampliar las recompras de acciones.

En el caso de Shell, el rendimiento total para el accionista llegó al 120% desde el 30 de diciembre de 2022, incluidos los dividendos reinvertidos, según datos citados por Reuters. La cifra superó el desempeño informado para otras grandes petroleras, entre ellas BP y TotalEnergies.

No obstante, la generación de ganancias no elimina los desafíos que enfrenta el sector. Las interrupciones en el suministro energético asociadas al conflicto en Medio Oriente impactaron en la producción de algunas compañías y elevaron los costos para distintos segmentos de la economía mundial.

Los resultados de Shell y TotalEnergies se conocieron antes de la presentación de los balances trimestrales de ExxonMobil y Chevron, prevista para el viernes.