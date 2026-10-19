Milei en AOG Patagonia 2026: "Neuquén es el ejemplo que queremos de modelo de Argentina"

El presidente Javier Milei eligió la Argentina Oil & Gas Expo , en Neuquén, para presentar a la provincia como la prueba de que su modelo económico funciona. Ante operadoras, empresas de servicios y trabajadores petroleros, el mandatario cerró su discurso con una consigna directa: “Miremos a Neuquén y busquemos replicar esto en todo el país”.

El jefe de Estado sostuvo que la formación duplicó su producción con el cambio de reglas. Según Milei, Vaca Muerta producía en 2023 unos 310 mil barriles diarios en promedio y en agosto de 2026 superó los 670.000 barriles diarios . A nivel nacional, la producción pasó de unos 635.000 barriles diarios en 2023 a 932.000 en agosto de 2026 , un récord histórico que supera el máximo de 1998, tras 27 años sin alcanzar ese nivel.

Sobre las exportaciones, el Presidente indicó que en 2023 el país vendía en promedio unos 128 mil barriles por día. En lo que va de 2026, el promedio ya duplica ese número, y en julio la cifra llegó a casi 330.000 barriles diarios. “En menos de tres años pasamos de ser un país que apenas se autoabastecía a ser un exportador de petróleo de primer nivel de la región”, afirmó.

También destacó que, durante el último año, la Argentina exportó en promedio unos 8 millones de metros cúbicos diarios de gas, con picos de más de 10 millones. Remarcó además que el gas de Neuquén cruza Bolivia para llegar a Brasil, y que el gas argentino ya llega a Chile y Uruguay.

Las reglas, no el subsuelo

Para Milei, el éxito neuquino no depende solo de los recursos. “La formación estuvo siempre ahí, pero lo que cambiaron fueron las reglas”, explicó. Según el mandatario, para atraer inversión no alcanza con tener talento ni recursos naturales, y la Argentina tuvo ambos durante 100 años sin evitar el empobrecimiento. Su diagnóstico apunta a las instituciones: las que generan mayor prosperidad son las que defienden “la vida, la libertad y la propiedad”.

Como hito de ese cambio, mencionó la liberación del precio del petróleo con el DNU 70/23 durante la primera semana de gobierno, que según él eliminó el barril criollo. Atribuyó a esa política el boom actual.

El elogio a Rolando Figueroa

Milei dedicó un tramo específico a la gestión del gobernador Rolando Figueroa, a quien agradeció desde el inicio de su discurso. El Presidente aseguró que el mandatario provincial “entendió mejor que nadie que la mejor ayuda que se le puede dar a quien quiere invertir es no ponerle palos en la rueda”. Por eso, recordó, Neuquén fue “uno de los primeros gobernadores en adherir al RIGI”.

Según el Presidente, Figueroa “aceptó las reglas básicas del capitalismo, comprendió la oportunidad de la época y acompañó las reformas claves” impulsadas por la Nación. Milei entiende que reducir la presión tributaria “atrae inversiones y expande la economía y la recaudación”.

El mandatario también valoró los efectos visibles en la provincia. “Hay un boom en la construcción en toda la región: viviendas, parques industriales, hoteles, oficinas, restaurantes que se levantan a una velocidad que Neuquén nunca había visto. Felicitaciones por tu trabajo, Rolo”, dijo. Y agregó que la ciudad de Neuquén “hoy es la ciudad que más crece en el país”.

El RIGI como columna del modelo

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ocupó un lugar central. Milei afirmó que, gracias al régimen, ya hay más de 210 mil millones de dólares en proyectos anunciados, de los cuales el 45% corresponde a petróleo y gas. Lo definió como “la política industrial y de desarrollo más importante de la historia argentina”.

Respecto de los costos fiscales que cuestionan algunos economistas, planteó: “¿Cómo puede tener costo fiscal una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho?”. Anticipó además que, en el largo plazo, “la economía argentina va a ser todo un RIGI”.

Por otro lado, Milei rechazó la idea de que Vaca Muerta “no derrama”. Como evidencia, señaló que la arena para fracturar cada pozo viene de Entre Ríos, que los tubos de acero se fabrican en Campana y que talleres, metalúrgicas y empresas de transporte de todo el país abastecen al sector. Mencionó además que las propias empresas adelantan regalías a cuenta para construir las rutas que necesita la región.

"Más Vaca Muerta"

El Presidente destacó a Horacio Marín, a quien calificó como “uno de los mejores presidentes que haya visto YPF en toda su historia”. Y puso a los trabajadores en el centro: “Nada de todo esto sería posible sin el trabajador que se levanta de madrugada para ir al pozo”.

Hacia adelante, planteó el objetivo de que “en la Argentina haya tantas Vacas Muerta como sea posible”, con motores de crecimiento en cobre, litio, oro, agro, uranio, pesca y centros de datos. Cerró con una promesa: “Se terminó la era del potencial. Si en 2023 éramos un montón de promesas, hoy somos un montón de realidades”.