Rolando Figueroa sobre Vaca Muerta: "No se frota y lanza riqueza"

Figueroa recordó el punto de partida de su gestión: “Recibimos una provincia muy injusta. Se importaba gas, faltaba infraestructura y estabilidad”.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , dio la bienvenida al presidente de la República, Javier Milei, y felicitó a los organizadores de la muestra, que calificó como un récord. “Todo es muy complicado. Todo es muy difícil realizarlo”, señaló al abrir su discurso.

Figueroa salió al cruce de quienes atribuyen el buen momento de la provincia solo a su recurso. “Es muy difícil escuchar ‘le va bien porque tienen Vaca Muerta’, pero Vaca Muerta está hace 100 años”, sostuvo, y agregó que “ no es la lámpara de Aladino . No se frota y lanza riqueza” . Recordó además que durante años a la provincia “nos pagaban la mitad del petróleo que valía en el mundo”.

En ese sentido, explicó que Vaca Muerta es una condición suficiente, pero que “hay que generar varias condiciones necesarias para impulsar la industria”. Entre ellas, remarcó el rol del Gobierno nacional, empezando por la estabilidad monetaria.

Los pasos que dieron impulso

El mandatario enumeró una secuencia de avances. El primero fue la estabilidad macroeconómica; el segundo, la posibilidad de redactar la Ley de Hidrocarburos; y el tercero, el RIGI. “Fuimos a buscar el RIGI para el upstream y lo obtuvimos”, afirmó. Y lanzó una advertencia: “Algunos se quieren apropiar de todas las ideas y es un trabajo en equipo”.

También mencionó que la provincia firmó con todos los intendentes un pacto de gobernanza.

Asimismo, Figueroa pidió rescatar a las pymes neuquinas, “que estuvieron en las buenas y en las malas”, y subrayó que en este crecimiento “es importante que estén las pymes”. Reclamó además mayor participación de las empresas locales y que sean “cada vez más competitivas”.

Reconoció a los trabajadores de la industria y a sus referentes, Marcelo Rucci y Manuel Arévalo, “que supieron defender los derechos de los trabajadores sin mezquindades”.

Relación con las operadoras

El gobernador aseguró que la relación con las petroleras mejoró y que han participado del programa de becas, “el más importante de Sudamérica”. Sobre el IVM sostuvo que “es único en el mundo”. También destacó un convenio “inédito” de prefinanciamiento en la industria.

Según dijo, la provincia trabajó durante mucho tiempo en la seguridad jurídica y política, a lo que se suman la ley de regalías variables y la baja de impuestos.