Más equipos y servicios, el plan de Grupo Horizonte para crecer en Vaca Muerta

El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta también plantea mayores exigencias para las empresas que prestan servicios en los yacimientos. En ese escenario, Grupo Horizonte , una compañía argentina de logística petrolera con base operativa en Añelo , proyecta ampliar su capacidad de trabajo para responder a la demanda de los próximos años.

La empresa de camiones cuenta con una flota de más de 300 unidades y trabaja con operadoras como Pluspetrol, Tecpetrol, Chevron y Vista. Durante una entrevista realizada en la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 , en el Espacio DUAM de Neuquén, Alexis Cabrera , gerente comercial de Grupo Horizonte, explicó que la compañía está enfocada en los servicios vinculados con el movimiento de equipos dentro de los yacimientos.

“Estos últimos dos años hemos tenido un crecimiento exponencial, igual que la cuenca”, señaló Cabrera en una entrevista con MasE, al referirse a la evolución de la actividad y su impacto en la demanda de servicios especializados.

Una flota de más de 300 unidades para los yacimientos

Grupo Horizonte se dedica a la logística de cargas y a la prestación de servicios especiales para operaciones de perforación, completación y producción, tanto en yacimientos convencionales como no convencionales. Fundada en 2006, tiene su base operativa en Añelo, donde dispone de un predio de ocho hectáreas para atender y mantener sus equipos.

Según detalló Cabrera, la compañía trabaja actualmente con entre 13 y 15 equipos. La proyección confirmada por sus clientes contempla sumar cinco equipos más durante los próximos seis meses, con nuevas incorporaciones previstas entre el cierre de este año y 2027.

La actividad de la empresa está ligada, en buena medida, a los movimientos de las máquinas y a la necesidad de retirar los residuos generados durante las operaciones. En ese proceso, la coordinación logística y la disponibilidad de unidades específicas inciden en los tiempos de trabajo.

“DTM es justamente donde es nuestro punto fuerte de trabajo, y nosotros necesitamos optimizar tiempos y la logística de evacuar el sólido para que el equipo se mueva”, explicó el gerente comercial.

Para cubrir esas tareas, la flota incluye camiones de alto vacío, conocidos en el sector como Super Chupa, unidades de vacío, equipos desobstructores Vactor, camiones para el transporte de contenedores y vehículos destinados al hidrolavado. La compañía también dispone de cuadrillas para realizar trabajos de limpieza en espacios confinados.

Inversiones para responder a una mayor demanda

La ampliación de la capacidad operativa requiere inversiones en unidades adaptadas a las condiciones de trabajo de los yacimientos. Cabrera sostuvo que la empresa está destinando recursos a ese objetivo y que gran parte del equipamiento requiere modificaciones específicas para cumplir con las exigencias de cada operación.

“Nosotros estamos en una inversión agresiva. Hoy por hoy nos están acompañando muchos bancos, sociedades de bolsa, nos están acompañando y estamos haciendo una inversión muy grande”, afirmó.

El ejecutivo también anticipó que la compañía comunicará nuevas incorporaciones a su flota cuando los equipos lleguen a la Argentina.

En materia de financiamiento, indicó que Grupo Horizonte recurrió a créditos internacionales en dólares. Según explicó, las condiciones obtenidas en el exterior resultaron convenientes frente a las alternativas disponibles en el mercado local, tanto por las tasas como por los plazos de financiación y gracia.

La estrategia de inversión apunta a sostener la capacidad de respuesta ante el aumento de los requerimientos de las operadoras, en un contexto en el que la expansión de la actividad demanda también servicios auxiliares para garantizar la continuidad de las operaciones.

Servicios especializados y cobertura en la cuenca neuquina

Cabrera aclaró que una de sus actividades principales está vinculada con los residuos y los materiales generados. Por eso, el crecimiento de la flota está orientado a equipos especializados para operar dentro de los yacimientos.

La compañía trabaja en distintos puntos de la cuenca neuquina y concentra su infraestructura operativa en el corazón de Vaca Muerta. Desde allí coordina los servicios y la disponibilidad de unidades para sus clientes.

Uno de los segmentos en los que desarrolló experiencia es el trabajo en espacios confinados, una actividad que requiere personal capacitado y protocolos específicos de seguridad. Cabrera recordó que, cuando la empresa comenzó a certificar esas competencias, debió recurrir a organismos de Buenos Aires ante la falta de alternativas disponibles en la región. “Fuimos pioneros y hoy tenemos justamente un know how que le damos garantía a nuestros clientes”, sostuvo.

La cartera comercial de Grupo Horizonte está distribuida entre distintas operadoras, aunque Cabrera indicó que sus cinco principales clientes concentran cerca del 90% de la facturación. En ese esquema, la incorporación de nuevos equipos y la ampliación de los servicios buscan acompañar los requerimientos de una industria que continúa expandiendo su infraestructura y su actividad en la cuenca neuquina.