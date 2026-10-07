El desafío logístico de Vaca Muerta: piden una mesa del supply para acompañar el crecimiento

La producción de Vaca Muerta crece a un ritmo que exige repensar toda la logística . Así lo plantearon Roberto Lino Blanco, consultor y especialista en arenas para Vaca Muerta; Andrés Jacob, CEO de Bahía Grande; Ariel Straccia, socio gerente de Grupo Viales; y Pablo Yaque, gerente de operaciones de Transporte San Martín.

En el marco de de Ámbito Debate sobre Energía y Minería, Blanco comenzó su participacion en el panel citando los números de Vaca Muerta; aseguró que Argentina cerrará el año en 1 millón de barriles y, en tres o cuatro años, estará cerca de los 2,5 millones. Dijo que el país es la segunda reserva de shale gas del mundo y que "hoy la escala está desde el punto de vista de la producción". El desafío consiste en que esa escala se traduzca en el supply.

El cuello de botella de la arena: Se prevé duplicar el consumo de arena hacia 2030, pero los expertos advierten que la infraestructura actual y portuaria no soporta este incremento.

La arena, en números

Blanco proyectó el consumo de arena para la actividad de petróleo y gas: 6 millones de toneladas este año, 9 millones el año próximo y entre 11 y 12 millones hacia 2030. Frente a esas cifras, el consultor fue categórico: "La infraestructura actual no soporta los volúmenes incrementales de arena que vamos a mover". Agregó que la actividad portuaria tampoco está preparada para mover tantos graneles. El diagnóstico común del panel fue la falta de integración y Blanco reclamó: "Nos falta una mesa del supply".

Describió un sistema que "trabaja en silos": cada operadora busca su propia solución, pero a ninguna le alcanza la escala. Propuso replicar la experiencia de la Mesa de Vaca Muerta, que "funcionaba y tenía una agenda". En sus palabras: "Lo que se logró en la evacuación lo tenemos que lograr desde el supply". Esa mesa debería incluir recursos humanos, arena y servicios.

Jacob coincidió y sumó el factor tiempo. Según el CEO de Bahía Grande, la industria viene de años de relativa estabilidad, con crecimiento muy moderado, y ahora debe pensar a largo plazo. Pidió que participen los niveles de decisión, para ver no solo los problemas de coyuntura sino lo que habrá que resolver a 3, 5 y 10 años.

Eficiencia con bitrenes: Las unidades de 75 toneladas reducen la contaminación y optimizan la carga, aunque exigen adaptar las centrales de recepción y docks.

El modelo multimodal para la arena

Para la arena que hoy llega por camión desde Entre Ríos, Blanco planteó que habrá una convivencia de modelos. El multimodal, con salida por Ibicuy o Campana, es "una opción interesante para empezar a explorar". A su juicio, combinado con el desarrollo ferroviario y los bitrenes, será un sistema complementario "mucho más virtuoso que el que tenemos hoy".

El obstáculo está en la recepción. Un barco de 30.000 o 40.000 toneladas necesita unas 5 hectáreas para operar, "casi como la cancha de River", según el especialista. Esa superficie debe alojar una playa de maniobra y la circulación de camiones. Un barco se descarga en tres días para dar lugar al siguiente. Con un roundtrip promedio de 10 días, el sistema requiere unos tres o cuatro barcos en operación constante.

Blanco aseguró que, con escala, el handling termina siendo un poco más barato que el esquema actual. Pero advirtió: "Necesitás un piloto para empezar a pulir el sistema". Hoy, del otro lado, no hay capacidad de recepción.

Jacob contó que Bahía Grande analizó la opción marítima cuando YPF le pidió evaluar posibilidades. En aquel momento, el costo del buque no llegaba al 30% del costo total. El resto correspondía a la carga, la descarga y el transporte al destino. La alternativa no era competitiva frente al camión, y tampoco existía la infraestructura. "Es solo una pata", resumió.

Apuesta multimodal: Evalúan combinar el transporte fluvial desde Ibicuy o Campana con desarrollos ferroviarios y bitrenes para hacer más eficiente el traslado de arena.

Bitrenes: eficiencia que requiere adaptar toda la cadena

Yaque detalló la apuesta de Transporte San Martín por los bitrenes de 75 toneladas, habilitados sin restricciones en todo el país por la norma de pesos y medidas aprobada este año. Tal como anticipó José Dutsch, Vialidad Provincial de Neuquén, se hará una prueba de seis meses en el tramo de la ruta 17 que une Plaza Huincul con Añelo.

Segun los datos difundidos en el panel, un semi convencional escalable lleva 52,5 toneladas. Estas unidades consumen menos combustible, llevan más carga y reducen la contaminación.

Pero exigen que las centrales de recepción adapten sus docks de carga y descarga, porque un vagón no entra en el dock. A la mina quizás no llegue un bitrén de 75 toneladas, explicó, pero una base de transferencia con cross docking ahorraría ese tramo de tránsito. "Necesitamos la mano de los otros integrantes de la industria", dijo.

El CEO de Bahía Grande, Andrés Jacob; el consultor y especialista arenas para Vaca Muerta, Roberto Lino Blanco; el socio gerente de Grupo VIALES, Ariel Straccia; y el gerente de operaciones de Transporte San Martín, Pablo Yaque, participaron del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

Rutas y un "techo logístico"

Yaque pidió que se junten autoridades provinciales, nacionales y municipales, y también actores privados, en un esquema mixto que haga llegar la inversión, con posibles fuentes de repago como peaje o regalías anticipadas. Si no hay mantenimiento, advirtió, ya no habrá rutas por donde transitar el volumen creciente de arena de Neuquén.

Straccia informó que hay presupuestos firmados, por ejemplo en San Juan para las rutas 40 y 20. Varias provincias iniciaron obras propias, existe un plan de concesiones privadas y hay miles de kilómetros por licitar.

Para la minería, Yaque planteó la existencia de un "techo logístico". "Tenemos que unirnos todos para que ese techo esté lo más alto posible", sostuvo. Si los volúmenes de Neuquén, Salta y San Juan se concretan, los camiones no alcanzarán para sacar la mercadería por los puertos, y no habría más alternativa que Buenos Aires o Chile.