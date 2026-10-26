Gas natural en la Patagonia: una obra permitirá sumar 12.000 usuarios en Chubut, Río Negro y Neuquén

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, y su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto al accionista y socio de Camuzzi Gas del Sur S.A., Alejandro Macfarlane, inauguraron la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico.

La puesta en marcha de la Planta Compresora Holdich , en Chubut , permitió completar las obras de ampliación de capacidad del Sistema Cordillerano Patagónico, una infraestructura que abastece de gas natural a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. Con una inversión superior a los $61.800 millones , el proyecto permitirá incorporar 12.000 nuevos usuarios residenciales, comerciales e industriales a la red.

La obra fue ejecutada por Camuzzi , con financiamiento del Banco del Chubut y del Banco Provincia del Neuquén, en un esquema de trabajo conjunto con el Gobierno nacional y las provincias involucradas. El sistema alcanzará una capacidad de transporte de 3,1 millones de metros cúbicos diarios durante los picos de demanda invernal, con un incremento de 300.000 metros cúbicos diarios respecto de la capacidad previa.

La finalización de los trabajos también permitirá ampliar el acceso al servicio en una región donde las bajas temperaturas elevan la demanda de gas durante gran parte del año. Entre las localidades abastecidas por el sistema se encuentran Bariloche, El Bolsón, Esquel, Trevelin, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura.

Una obra paralizada durante cuatro años

De acuerdo a información de la Secretaría de Energía, el proyecto había sido licitado por el Estado nacional en 2017. Para enero de 2019, las cañerías estaban terminadas, pero las plantas compresoras necesarias para completar la infraestructura quedaron pendientes. De acuerdo a los datos difundidos por el Gobierno nacional, los trabajos permanecieron paralizados entre 2019 y 2023 y los equipos compresores quedaron almacenados en un predio de Santa Fe.

La falta de capacidad disponible tuvo consecuencias sobre las posibilidades de expansión de la red. En julio de 2022 se restringió la incorporación de nuevos usuarios al sistema, sin la posibilidad de conectarse al servicio.

A partir de diciembre de 2023, el proyecto se reactivó. La intervención incluyó la finalización de las plantas de Alto Río Senguer y Gobernador Costa, la construcción de una nueva instalación en Holdich y la conexión del sistema con el Gasoducto General San Martín.

Camuzzi puso en marcha la Planta Compresora Holdich, en Chubut, y completó la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico.

La conexión con el Gasoducto General San Martín

Uno de los cambios centrales del proyecto es la vinculación del Sistema Cordillerano Patagónico con el Gasoducto General San Martín. Según información oficial, esa conexión permitirá reducir la dependencia de un yacimiento maduro cuya producción se encuentra en declive.

La incorporación de infraestructura de compresión resulta clave para sostener el abastecimiento en períodos de alta demanda, ya que permite mantener las condiciones de presión necesarias para transportar el gas por la red.

El gas cayó 8% y afectó al indicador general, pero la electricidad y el bioetanol aportaron dinamismo. Las empresas apuestan a un repunte.

El Sistema Cordillerano Patagónico tiene casi 1.500 km de gasoductos troncales y más de 200 km de loops, con diámetros que van de 3 a 12 pulgadas. Abastece a un total de 25 localidades de las provincias de Chubut (Río Mayo, Alto Río Senguer, Lago Puelo, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Corcovado, Tecka, Trevelin, Esquel, El Maitén, Cholila, Epuyén, El Hoyo de Epuyen), Río Negro (Ñorquinco, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Onelli, Ingeniero Jacobacci, El Bolsón y Bariloche) y Neuquén (Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes). Sin embargo, el aumento sostenido de la demanda en la región generó restricciones operativas.