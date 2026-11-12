Marcelo Rucci advirtió que si no se suman sets de fractura no habrá nuevos puestos de trabajo en Vaca Muerta

El desarrollo de Vaca Muerta abre nuevas perspectivas para la industria hidrocarburífera, pero el crecimiento de la producción y del empleo dependerá de que se completen las obras de infraestructura y lleguen más equipos a la cuenca. Así lo planteó el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci , quien consideró que las inversiones previstas pueden generar un salto de actividad, aunque advirtió que todavía hay limitaciones para avanzar a mayor ritmo.

En una entrevista radial, el dirigente puso el foco en la capacidad de evacuación de petróleo y gas, el desarrollo del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y las perspectivas de contratación para los próximos años. También se refirió a la salida de YPF de las áreas convencionales, la situación de los trabajadores y los proyectos sociales que impulsa el sindicato en distintas localidades de la región.

El dirigente consideró que las necesidades energéticas de distintos países pueden favorecer las exportaciones argentinas. En particular, mencionó la situación de Europa y la demanda de hidrocarburos en un escenario internacional atravesado por conflictos y restricciones al abastecimiento. "Nosotros creemos que va a haber un crecimiento muy importante", sostuvo Rucci en conversación con Vaca Muerta News.

Marcelo Rucci ponderó que la actividad crecerá de cara al 2027.

La infraestructura que necesita Vaca Muerta para crecer

Para Rucci, uno de los principales condicionantes para ampliar la producción es la falta de capacidad para transportar los hidrocarburos. El dirigente señaló que las obras de evacuación serán determinantes para que las operadoras puedan incrementar sus niveles de actividad y colocar mayores volúmenes en los mercados externos. "Hoy no tenemos capacidad de evacuación", afirmó.

En el caso del gas natural, explicó que la estacionalidad del consumo argentino representa una dificultad para sostener la producción durante todo el año. Durante el verano, la demanda interna cae respecto de los meses de invierno y eso limita las posibilidades de colocar los volúmenes extraídos.

La posibilidad de exportar gas al hemisferio norte aparece como una alternativa para aprovechar esa diferencia estacional. Sin embargo, Rucci advirtió que para aprovechar esa oportunidad será necesario completar los gasoductos y las obras que permitan transportar el recurso hasta los puntos de exportación.

En ese esquema también ubicó al VMOS, el proyecto de infraestructura que permitirá ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta hacia la costa atlántica. La salida al mar y la posibilidad de despachar crudo mediante buques serán claves para ampliar las ventas al exterior.

El dirigente destacó el trabajo realizado en la construcción de los ductos y valoró especialmente la participación de los trabajadores. "El trabajo que han hecho los trabajadores de UOCRA en las cañerías y todo eso es impresionante. La verdad que pocas veces se ha visto en nuestro país y en el mundo", señaló.

El titular del gremio aseguró que las obras están próximas a finalizar y que el proyecto se encamina hacia su etapa comercial. También sostuvo que el desarrollo petrolero representa una oportunidad central para la economía argentina, aunque reclamó que las inversiones contemplen el esfuerzo de quienes trabajan en los yacimientos.

Vaca Muerta se prepara para el boom exportador.

Rucci pidió cautela con las expectativas

El crecimiento de la actividad también genera expectativas entre quienes buscan incorporarse a la industria petrolera. Sin embargo, el líder del sindicato consideró que existe una distancia entre los anuncios de inversión y la demanda efectiva de trabajadores.

Como argumento, señaló que todavía no llegan a la cuenca suficientes equipos de fractura para generar una incorporación masiva de personal. También cuestionó las expectativas que se difunden alrededor de Vaca Muerta sin contemplar las condiciones actuales de operación y la capacidad de las localidades para absorber un crecimiento acelerado de la población.

"Hoy todavía no nos llegan sets de fractura en grandes cantidades como para generar una masa laboral que por ahí se habla de una manera exagerada y que no se condice con la realidad", afirmó.

Marcelo Rucci advirtió que se necesitan más sets de fractura. REUTERS/Tomas Cuesta

En ese contexto, Rucci volvió a defender la prioridad de contratación para los trabajadores neuquinos y de las provincias de la región. Explicó que el sindicato interviene cuando las compañías buscan incorporar personal de otras jurisdicciones y sostiene que primero deben cubrirse los puestos con mano de obra local.

"Cuando se dice que tienen que venir por el lado del gremio es porque nosotros hacemos muchísima fuerza para que los ingresos sean de nuestras provincias. La prioridad es nuestra gente", indicó.

"Y cuando las empresas quieren contratar y traer gente de afuera, obviamente les decimos que no, que acá hay gente que tiene necesidad de trabajo, que vive acá, y esa es una posición que tiene nuestro gremio, defender los puestos de trabajo para los neuquinos, los regionales", añadió.

El dirigente aclaró que no se oponen a la llegada de trabajadores de otros sitios cuando no existe personal capacitado para determinadas tareas. En esos casos, planteó que las empresas deben incorporar y formar a trabajadores de la región para que puedan asumir esas funciones. "Si no hay personal calificado acá para hacer eso, sí le vamos a permitir que vengan de afuera, que les enseñen a nuestra gente y que sea nuestra gente la que va a quedar operando", explicó.

También cuestionó las condiciones laborales que algunas compañías pretenden establecer y reclamó que se respete el convenio colectivo de trabajo. En particular, mencionó las jornadas de 12 horas, los 14 días de permanencia en los yacimientos y los extensos tiempos de traslado.

"Más sacrificio a la gente no le vamos a permitir que hagan, porque ya es inhumano", remarcó.

Marcelo Rucci advirtió que los puestos de trabajo serán cubiertos por neuquinos.

El sindicato espera más actividad desde 2027

Otro de los factores que inciden en las contrataciones es el calendario presupuestario de las operadoras. Rucci explicó que, hacia noviembre y diciembre, algunas empresas comienzan a agotar los presupuestos anuales y reducen temporalmente sus operaciones hasta contar con las partidas correspondientes al año siguiente.

Ese proceso puede derivar en una menor cantidad de equipos activos y generar incertidumbre sobre la continuidad laboral. Frente a ese escenario, el sindicato busca sostener los puestos de trabajo para evitar que las compañías despidan personal durante los períodos de menor actividad y luego deban volver a contratarlo. "Nosotros queremos sostener la gente y más aún a fin de año", señaló.

El movimiento habitual de la industria comienza a recuperarse entre febrero y marzo, cuando las empresas ponen en marcha sus nuevos presupuestos. Por eso, el secretario general de Petroleros Privados ubicó en 2027 las mayores expectativas de incorporación de trabajadores.

Asimismo, el dirigente se refirió a la reestructuración de YPF y a la salida de la compañía de distintas áreas convencionales, en el marco del Plan Andes. En ese sentido, indicó que el gremio consiguió reubicar a parte de los trabajadores afectados y que quienes permanecieron en sus puestos continúan trabajando.

Sin embargo, todavía esperan definiciones de la petrolera sobre algunas áreas no convencionales en Rincón de los Sauces, particularmente en relación con las garantías de continuidad laboral.

Rucci sostuvo que, más allá de las decisiones de YPF, la localidad tiene perspectivas de crecimiento por las inversiones de otras compañías. Ese escenario, consideró, puede abrir nuevas oportunidades para los trabajadores de la zona.