Ronda de negocios RIGI: cómo anotarse como proveedor de Vaca Muerta

El Ministerio de Economía activó la maquinaria burocrática para acercar a las pymes a la ventana de oportunidades que abrió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . La cartera que conduce Luis Caputo lanzó formalmente la convocatoria para la segunda Ronda de Negocios para el sector hidrocarburífero.

La cita oficial será el próximo 2 de diciembre en territorio bonaerense. El evento buscará replicar el éxito de la primera experiencia enfocada en minería, que transcurrió semanas atrás en la ciudad santafesina de Rosario con más de 2.500 asistentes. Las empresas interesadas en ofrecer sus servicios a las operadoras petroleras tienen tiempo hasta el 16 de noviembre para completar el formulario de inscripción. El reloj ya corre velozmente para el entramado pyme de la Cuenca Neuquina.

El peso de Vaca Muerta en las millonarias inversiones del RIGI

El Gobierno nacional aprobó nueve proyectos bajo la figura de Vehículos de Proyecto Único (VPU) exclusivos del segmento Oil & Gas que comprometieron inversiones por 46.158 millones de dólares. Esta cifra representa el 60,6% del total de los desembolsos autorizados en el régimen entre todas las áreas económicas.

La Inversión Mínima en Activos Computables (IMAC), que constituye el capital legalmente asegurado y sujeto a penalidades ante incumplimientos, asciende a 26.683 millones de dólares. El Oil & Gas concentra de esta forma el 53% del total de la IMAC del régimen. Las autoridades estiman la creación de 39.194 puestos de trabajo totales, entre posiciones directas e indirectas.

El volumen laboral equivale al 29% del empleo total proyectado por los proyectos RIGI. La industria petrolera presenta una alta intensidad de capital y demanda tecnología de punta. Los reportes técnicos calculan una relación directa de un empleo nuevo por cada millón de dólares invertido en los yacimientos y obras de infraestructura. La gran misión de las empresas de servicios radica en absorber esa demanda de mano de obra y recursos materiales.

Del pozo al puerto: el mapa de las inversiones aprobadas

Los nueve emprendimientos con luz verde abarcan todos los eslabones de la cadena de valor energética. En el segmento del upstream, el foco de producción no convencional brilla en la roca madre neuquina con tres apuestas de peso. El bloque Bajo del Choique - La Invernada, operado por Pluspetrol junto a G&P, lidera con 12.240 millones de dólares y 2.301 empleos. Tecpetrol pisa fuerte en Los Toldos II con 6.432 millones y 7.900 puestos de trabajo. Pampa Energía avanza con firmeza en Rincón de Aranda con 4.522 millones y 1.733 posiciones laborales.

El eslabón del midstream y la infraestructura de evacuación destraba el cuello de botella histórico del sector. El megaproyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) moviliza 2.900 millones de dólares y 3.108 empleos en su traza hacia el Atlántico. La ampliación de MEGA inyecta 365 millones y suma 792 puestos. El Gobierno también aprobó la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno (GPM) y el estratégico Gasoducto San Matías, obras fundamentales para habilitar el salto exportador.

La industrialización y el procesamiento de hidrocarburos coronan la estrategia nacional. El proyecto de Licuefacción de Gas Natural (FLNG) en la provincia de Río Negro acapara 15.156 millones de dólares y 836 empleos de altísima calificación técnica. En paralelo, la planta de fertilizantes de TGS en Buenos Aires requiere 2.693 millones e involucra 12.500 puestos de trabajo. Vaca Muerta rompe las fronteras neuquinas y derrama actividad industrial hacia los puertos de exportación.

Ronda de negocios: cómo sentarse a la mesa de los grandes jugadores

La dinámica planificada para el encuentro de diciembre contempla cruzar la oferta de las pymes con la demanda. Las firmas compradoras expondrán primero sus requerimientos técnicos, logísticos y financieros frente al auditorio. Luego, las prestadoras locales presentarán su portafolio corporativo a través de reuniones bilaterales pautadas con estricta antelación en el sistema.

Los proveedores nacionales de obras, servicios y tecnología deben anotarse en Argentina.gob.ar de forma obligatoria antes del sábado 16 de noviembre. Los asistentes generales que busquen participar de paneles y jornadas de networking sin reuniones comerciales específicas, pueden registrar su acreditación hasta el 30 de este mes. Las compañías neuquinas enfrentan el enorme desafío de asegurar contratos de largo plazo.