Rutas petroleras: tres empresas ofertaron para colocar 47.000 m² de asfalto de la RN151

La RN 151 entre Puelén y Cipolletti presenta 210 km muy rotos, según un informe de Focus Market y PAETAC.

La Ruta Nacional 151 ocupa el primer lugar entre los corredores más deteriorados, de acuerdo a un informe de la consultora Focus Market y la Primera Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Carga (PAETAC) . En el relevamiento, el tramo entre Puelén y Cipolletti se encuentra muy roto a lo largo de 210 kilómetros y registra una víctima fatal reciente . En este contexto, Río Negro prevé colocar 47.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica en el tramo que va del yacimiento Medanito , cerca de Catriel , y el límite con La Pampa .

¿Qué dice el informe? Los transportistas encuestados reportaron 37 tramos en mal estado en 21 provincias , que suman unos 4.625 kilómetros . De ese total, 35 tramos y unos 4.540 kilómetros corresponden a rutas nacionales, y 2 tramos y unos 85 kilómetros , a rutas provinciales. Casi todos los reportes recaen sobre la red a cargo de Vialidad Nacional .

Los trabajos de bacheo de la RN 151 no resisten el alto tránsito.

El documento destaca cinco corredores por su deterioro, con fuerte presencia de la Patagonia. Además de la RN 151, figuran la RN 40 en Santa Cruz, entre Perito Moreno y Gobernador Gregores, con la mayor demora estimada del informe (4 horas y 8 minutos), y la RN 25 en Chubut, que acumula 500 kilómetros deteriorados y una demora estimada de 2 horas y 50 minutos.

Según el informe de Focus Market, el mal estado de la ruta implica un riesgo concreto para los conductores, y los trabajos de bacheo que se hacen sobre la RN 151 no resisten el alto tránsito. Un relevamiento técnico de Vialidad Rionegrina detectó que el sector comprendido entre los kilómetros 120 y 140 presenta un deterioro crítico de la calzada, con deformaciones excesivas, baches superficiales y banquinas descalzadas.

El informe reúne 37 tramos en mal estado en 21 provincias, con unos 4.625 km afectados.

Qué obras se harán en el tramo Medanito-La Pampa

El proyecto provincial comienza con el fresado superficial de 2.500 metros cuadrados, que retira una capa de 1,5 centímetros de asfalto para eliminar crestas e irregularidades, sin comprometer la estructura de la carpeta. Sigue el fresado de la carpeta existente en 35.000 metros cuadrados, en sectores con crestas de gran magnitud o deformaciones severas. Después llegan el bacheo superficial de 3.500 metros cuadrados y la colocación de los 47.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica en caliente.

También se rehacen las banquinas. Primero se construye un terraplén de 10.000 metros cúbicos con compactación controlada y luego se ejecutan las banquinas con 3.000 metros cúbicos de suelo seleccionado. Según el proyecto, esa solución da apoyo lateral al pavimento, mejora el drenaje y facilita las maniobras de emergencia.

Vialidad Rionegrina detectó deformaciones, baches y banquinas descalzadas entre los km 120 y 140.

Ofertas, plazos y transferencia del contrato

Para esta obra se presentaron tres ofertas. Ribeiro SRL cotizó $3.945.575.463, CECO SA propuso $4.146.465.627 e Ingeniería y Arquitectura ofreció $4.308.953.737. Los trabajos comenzarían en la segunda quincena de noviembre y demandarían 90 días de ejecución.

La Provincia también trabaja sobre otro tramo de la ruta con bacheo en sectores críticos, con personal y maquinaria de Vialidad Rionegrina y fondos propios, a la espera de las obras de mayor envergadura. Además, avanzará con la transferencia a Vialidad Rionegrina del contrato vigente de Vialidad Nacional entre los kilómetros 3,5 y 109. Según el Gobierno provincial, el trabajo sobre el corredor se organiza en tres etapas: la respuesta inmediata con equipos propios, la obra de emergencia y, más adelante, las intervenciones de mayor alcance.

El Gobierno rionegrino describe a la Ruta 151 como un corredor estratégico para la actividad hidrocarburífera y para el transporte vinculado a la producción. Para las empresas de la región, el informe de Focus Market aporta una referencia sobre dónde se concentran los tramos críticos y cuánto tiempo adicional implica recorrerlos.

FUENTE: Focus Market y gobierno de Río Negro.