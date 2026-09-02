Rutas de Vaca Muerta: Rolando Figueroa firmará el acuerdo con las operadoras la próxima semana en Buenos Aires

La construcción vive su propio auge por Vaca Muerta, con Añelo en el centro de la escena

El gobernador Rolando Figueroa modificó la agenda con respecto a la firma del acuerdo con las principales operadoras de Vaca Muerta para prefinanciar obras viales. Si bien estaba previsto que ocurra durante su gira por Estados Unidos, se reprogramó para la próxima semana. Será el día martes en la ciudad de Buenos Aires.

El cambio responde a una cuestión de agenda de las propias empresas, debido a que varias de las operadoras de Vaca Muerta no tendrán representantes en Houston.

El viaje del gobernador a Estados Unidos fue confirmado y la misión tiene como destinos Washington y Houston. Buscará profundizar contactos vinculados con inversiones, energía, infraestructura y el desarrollo de Vaca Muerta.

Las rutas que financiarán las operadoras de Vaca Muerta

La firma por las rutas había sido anunciado días atrás desde Chos Malal y propone un esquema de financiamiento que contempla el adelanto de regalías y el pago a cuenta de peajes. Entre las obras previstas aparece la pavimentación de la Ruta Provincial 8, entre el empalme con la Ruta 6 y el denominado Camino de Tortuga. También se contemplan intervenciones sobre las rutas provinciales 6, 51 y 7.

Las empresas comprometidas son son YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy.

La pavimentación de la ruta de Cortaderas es estratégica para el norte neuquino.

El gobierno provincial tiene como objetivo, entre licitadas, finalizadas y en obra, alcanzar los 1.000 kilómetros de nuevas rutas en Neuquén en esta gestión.

La estrategia apunta a que el crecimiento de la producción hidrocarburífera tenga una traducción directa sobre la infraestructura que sostiene esa actividad: rutas, logística y conectividad.

El antecedente de YPF

No es la primera vez que la Provincia avanza con distintos esquemas de participación directa de las petroleras en infraestructura vial. La provincia incluyó en la concesión de nuevas licitaciones a YPF el pago de un bono de infraestructura que permite en el Norte avanzar en las primeras dos etapas de la Ruta 7 en el sector Cortaderas, y estar en vías de licitar la tercera completando los primeros 90 kilómetros de los 127 que permitirán acortar en 100 kilómetros la llegada a la región por asfalto.

En tanto, esta semana se licitaron las obras de duplicación del tramo de autovía norte en Neuquén Capital, desde el puente interprovincial hasta la rotonda de Casimiro Gómez, sumado a nuevos pasos elevados sobre esa intersección, Avenida Las Flores, la intersección con Ruta 67 y la finalización del trébol en el Cañadón de las Cabras.