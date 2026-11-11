GasAndes firmó contratos por hasta 35 años para llevar gas de Vaca Muerta a Chile

El gas de Vaca Muerta tiene un camino firme hacia Chile. GasAndes , la empresa que opera el gasoducto que une Mendoza con la zona central chilena, cerró su primer open season en Argentina desde que se construyó el ducto y colocó en contratos firmes entre la mitad y la totalidad de su capacidad, con plazos de hasta 35 años.

El mecanismo es una oferta pública de capacidad de transporte abierta a cualquier interesado de los dos lados de la frontera, en las mismas condiciones. La empresa puso sobre la mesa 4,8 millones de metros cúbicos diarios. En la Argentina se adjudicó el 100% y en el país trasandino fue la mitad. Así lo informó el Diario Financiero de Chile.

El contrato más corto fue de tres años y el más largo, de 35, el de mayor duración en la historia de la compañía. Sin embargo, el gerente general de GasAndes, Santiago Romero, sostuvo que el grueso del volumen quedó atado a contratos de largo plazo de entre 10 y 35 años.

Seis empresas y un cliente en Mendoza

La convocatoria, la recepción de ofertas y la adjudicación se hicieron entre fines de abril y fines de junio. Hubo una decena de interesados y seis empresas terminaron con capacidad asignada. Los contratos de transporte empezaron a operar en julio en Chile y en agosto en la Argentina, por los tiempos de la autorización regulatoria local.

GasAndes no reveló los nombres y Romero se limitó a decir que se trata de firmas con participación directa en la exportación de gas argentino a Chile y en la importación del lado trasandino, con la mirada puesta en el largo plazo.

Hubo además una novedad puertas adentro. La distribuidora de gas de Mendoza contrató capacidad firme para abastecer a San Rafael mediante un nuevo punto de derivación. Es el primer cliente local que GasAndes suma en Argentina, de acuerdo con la información difundida por la compañía.

Vaca Muerta impulsa contratos de largo plazo en materia de exportación de gas.

De interrumpible a firme

El cambio en el negocio es fuerte. Desde que se reanudaron los envíos de gas argentino a Chile, GasAndes trabajaba sobre todo con transporte interrumpible. Antes de este proceso, solo entre el 25% y el 30% de su operación estaba respaldada por contratos firmes. Hoy ese porcentaje se acerca al 80%.

Del lado chileno, la empresa ya tenía bases y modelos de contrato aprobados, porque hace tres años que realiza procesos anuales. En la Argentina no había antecedentes desde la construcción del ducto: tuvo que redactar esos documentos, presentarlos ante el regulador y esperar su visto bueno.

La compañía atribuye el resultado a la mayor oferta de gas natural argentina, empujada por la actividad en Vaca Muerta. El proceso, según la empresa, nació a pedido de clientes de ambos países que querían asegurarse transporte de largo plazo. Para Romero, era “la pieza que faltaba”.

Por qué Chile tomó solo la mitad

Sobre la diferencia entre países, el gerente aclaró que fueron dos procesos independientes. Recordó que la Argentina representa cerca de dos tercios del trazado del gasoducto y Chile, un tercio. Su lectura es que los clientes chilenos, sin certeza de cuánto transporte usarán, prefirieron asegurar una parte ahora y dejar el resto para más adelante.

Asimismo, Romero manifestó que ese gas va sobre todo a la generación eléctrica y, en menor medida, a la industria. La demanda residencial chilena todavía depende del GNL importado, por razones de seguridad de suministro, confiabilidad y contratos vigentes.

El proceso se complementa con el open season que hizo el transportista del tramo entre Neuquén y Mendoza en el segundo semestre del año pasado, cuando adjudicó casi 5 millones de m³ diarios de transporte firme para exportación. Con ambos tramos asegurados, un cliente en Santiago ya puede contratar suministro firme desde la Argentina.

En este marco, Romero consideró viable lanzar nuevos open seasons en los próximos años, porque hay contratos por vencer y proyectos que podrían exigir más capacidad y destacó que GasAndes debería en dos o tres años definir si hace falta una expansión del gasoducto para un proyecto de licuefacción en Chile.