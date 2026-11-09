Se lanza la licitación por los caños de Argentina LNG: cómo funciona la subasta japonesa inversa de YPF

Este lunes, YPF , la italiana Eni y XRG , el brazo inversor de la emiratí Adnoc , abren la licitación de caños más grande de la historia energética del país. Está en juego un contrato de unos 2000 millones de dólares para proveer la tubería del gasoducto troncal de Argentina LNG .

No habrá ganador al terminar el día. Después de la subasta , el consorcio tiene que hacer su propia evaluación interna antes de adjudicar . Según fuentes cercanas al proceso, no le dará cada ducto a un solo proveedor : los dividirá en tramos y los repartirá entre varios oferentes.

El pliego pide tubería para dos ductos de 48 pulgadas (1219 milímetros de diámetro exterior) y un poliducto de 24 pulgadas. En el país nunca se compraron caños de ese diámetro, espesor y libraje. El trazado unirá Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, con Sierra Grande, en Río Negro, a lo largo de 527 kilómetros.

La cautela tiene explicación. Las dos monoboyas del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), fabricadas en Emiratos Árabes Unidos, quedaron varadas durante meses en el Estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Recién llegaron a comienzos de octubre al Puerto de San Antonio Este, y casi frenan toda la obra.

YPF, Eni y XRG subastan los caños del gasoducto de Argentina LNG.

Cómo funciona la subasta japonesa inversa

El precio se definirá con una subasta japonesa inversa modificada, el mismo método que Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, usó para adjudicar la obra civil del gasoducto del proyecto que busca exportar gas natural licuado desde el Golfo San Matías. La lógica es que las empresas no pujan hacia arriba, sino que empujan el precio hacia abajo.

Antes de competir, cada oferente debe tener aprobadas sus condiciones técnicas, legales y financieras, y el contrato firmado. Recién entonces arranca la puja. Un software fija un valor inicial y pregunta quién lo acepta. Los que dicen que sí pasan a la ronda siguiente, con una cifra más baja. Nadie sabe cuántos rivales siguen en carrera.

“Hay un caso que hicimos que estuvieron horas compitiendo con ellos mismos”, contó Marín. Cada ronda la supervisan un escribano y un ejecutivo de YPF, aislados del resto de la compañía hasta que se cierra la subasta y se labra el acta. “No hay lobby. Se acabó”, resumió el CEO.

En busca de revancha

Entre los candidatos aparecen Tenaris, del Grupo Techint y única fabricante local de este tipo de tubería; la india Welspun; la japonesa JFE Steel; la estadounidense US Steel; la francesa Vallourec, y proveedores de China y Corea del Sur. La empresa de Paolo Rocca llega con tres derrotas al hilo en licitaciones ligadas al GNL.

La primera fue a comienzos de año, cuando Welspun le ganó la provisión de caños para Southern Energy (SESA), el proyecto que encabeza Pan American Energy. La derrota le valió a Rocca un ataque de Javier Milei, que lo bautizó “Don Chatarrín de los tubitos caros”. Poco después, Techint Ingeniería también quedó afuera de la obra civil del gasoducto de SESA.

El tercer golpe llegó el 9 de julio. La UTE que Techint armó con Sacde perdió la construcción del gasoducto de Argentina LNG frente a Pumpco y la italiana Bonatti, con apoyo de Contreras Hermanos. La propuesta ganadora quedó un 15% abajo, con un ahorro de más de 150 millones de dólares sobre un contrato de 1200 millones de dólares.

Horacio Marín , presidente y CEO de YPF. Omar Novoa

Horacio Marín puso fecha para el FID

Los caños son una de las últimas piezas antes del hito más esperado. El 26 de noviembre, YPF, Eni y XRG firmarán en Buenos Aires la decisión final de inversión (FID) de la primera fase. “Después de ahí no hay vuelta atrás”, avisó Marín en la AOG Patagonia 2026.

En Sierra Grande, dos buques licuefactores convertirán el gas de Vaca Muerta en GNL frente a la costa rionegrina. Las dos unidades arrancarían en 2031, con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales, ampliable a 18 millones. A ese ritmo, las exportaciones rondarían los 10.000 millones de dólares por año.

Para entonces, la inversión acumulada llegaría a unos 29.000 millones de dólares en infraestructura y desarrollo de recursos. El desembolso total previsto para todo el ciclo del proyecto asciende a 51.000 millones de dólares, el mayor presentado hasta ahora bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).