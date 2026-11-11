Equinor encontró más gas en Noruega y duplicó el potencial de un yacimiento descubierto en 2008

En las últimas semanas, la petrolera noruega Equinor informó que encontró más gas del previsto en Afrodita , un yacimiento ubicado en el Mar del Norte. La perforación de un nuevo pozo permitió ampliar más del doble las estimaciones iniciales de recursos que pueden extraerse y abrió la puerta a un posible desarrollo conectado a instalaciones que ya operan en la zona.

Según explicó la compañía en un comunicado, los recursos recuperables de gas y condensado se ubican ahora entre 77 y 180 millones de barriles equivalentes de petróleo (boe). El volumen total de hidrocarburos presente en el yacimiento sería aproximadamente tres veces mayor, pero las características de la roca limitan la cantidad que puede extraerse.

"Encontrar volúmenes de gas tan grandes en una zona madura de la plataforma continental noruega es excelente. Desde hace tiempo confiamos en el descubrimiento de Afrodita, y este pozo de evaluación reveló volúmenes muy superiores a las expectativas", afirmó Kjetil Hove, vicepresidente ejecutivo de Exploración y Producción de Equinor en Noruega.

Un yacimiento de gas con dificultades para su extracción

Afrodita, el bloque ubicado cerca del campo Kvitebjørn, fue descubierto en 2008, en la licencia PL293, durante trabajos exploratorios realizados por Eni Noruega. Sin embargo, sus características geológicas representan un desafío para su desarrollo.

El reservorio tiene baja permeabilidad, una condición que hace que el gas circule lentamente a través de la roca y dificulte su extracción. Además, se trata de un yacimiento de alta presión y alta temperatura (HPHT), por lo que requiere soluciones técnicas específicas para avanzar con su explotación.

El nuevo pozo se perforó durante septiembre y permitió obtener más información sobre el tamaño y las características del reservorio. La compañía analizará los resultados en detalle antes de definir los próximos pasos.

Equinor estudia una conexión submarina para llevar más gas a Europa

"Equinor considera que el descubrimiento es comercialmente viable y seguirá estudiando la posibilidad de un desarrollo submarino conectado a la plataforma Kvitebjørn. En caso de que se lleve a cabo dicho desarrollo, el gas podría enviarse a través de la infraestructura existente a la planta de procesamiento de Kollsnes en Øygarden y, posteriormente, al mercado europeo", señalaron desde la empresa.

La posibilidad de aprovechar instalaciones y redes de transporte ya construidas es un factor relevante para el desarrollo de nuevos recursos en áreas maduras del Mar del Norte, donde todavía existen oportunidades para ampliar la producción.

La apuesta de Noruega por sostener la producción de gas

El resultado de Afrodita se suma a los esfuerzos de la corporación por ampliar sus recursos en la plataforma noruega. La compañía sostiene que todavía hay oportunidades de encontrar nuevos yacimientos, tanto en áreas donde ya existe actividad petrolera como en zonas que todavía tienen menor desarrollo exploratorio.

"Tenemos grandes ambiciones en cuanto a la exploración en la plataforma continental noruega. Equinor cree firmemente que aún queda mucho por descubrir y trabaja con determinación para aumentar la probabilidad de nuevos y mayores descubrimientos. Los resultados en Afrodita demuestran el potencial que aún existe en áreas maduras. Al mismo tiempo, los nuevos descubrimientos en nuevas áreas de exploración serán cruciales para mantener la producción en la plataforma continental noruega y el suministro de energía a Europa", sostuvo Hove.

Noruega es uno de los principales proveedores de gas de Europa y busca sostener sus niveles de producción a través de nuevos descubrimientos y de la incorporación de recursos a campos e instalaciones que ya están en funcionamiento.

Equinor y su estrategia global para sostener la producción

La perforación del nuevo pozo estuvo a cargo de la plataforma Deepsea Yantai. Wellesley Petroleum fue el operador de la perforación, mientras que Equinor tiene a su cargo la operación de la licencia de producción. La participación en el área se distribuye entre Equinor, con el 60%; ORLEN Upstream Norway, con el 25%; DNO Norway, con el 10%; y Wellesley Petroleum, con el 5%.