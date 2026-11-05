Equinor avanza la exploración offshore en el Mar Argentino

Equinor , junto con sus socios, ha decidido avanzar al segundo período de exploración en las licencias offshore AUS 105 y AUS 106, ubicadas en la Cuenca Austral del Mar Argentino . Equinor es el operador de ambas licencias. En AUS 105, Equinor tiene una participación del 40% en AUS 105 y del 53% en AUS 106. YPF y CGC son socios en AUS 105; YPF es socio en AUS 106.

La perforación exploratoria en ambas áreas está prevista para 2028-2029, sujeta a la finalización de los procesos ambientales y regulatorios y la obtención de los permisos correspondientes. La decisión refleja el compromiso de largo plazo de Equinor con el desarrollo energético offshore de la Argentina.

“La Argentina sigue siendo una pieza importante del portafolio exploratorio internacional de Equinor y ofrece opciones atractivas de largo plazo para el desarrollo de recursos costa afuera, en línea con nuestra estrategia internacional. Junto a nuestros socios avanzaremos con la actividad exploratoria de acuerdo con los más altos estándares de seguridad y desempeño ambiental”, señaló la compañía.

Exploración en el offshore argentino

Equinor está presente en la Argentina desde 2017. En Argentina, además de sus licencias en las áreas Austral y Malvinas Oeste, su portafolio incluye los bloques CAN 100 y CAN 114, en el norte del Mar Argentino. El primer período exploratorio de CAN 114 fue extendido por un año en julio.

Entre 2023 y 2024, la compañía llevó adelante en Argentina su mayor campaña de adquisición sísmica 3D operada a nivel internacional, y en 2024 perforó el pozo exploratorio Argerich x-1 en el bloque CAN 100. Si bien el pozo resultó seco, aportó información valiosa para evaluar la prospectividad de las licencias del norte.