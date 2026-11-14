Vaca Muerta acapara el RIGI: más de USD 100.000 millones en juego y el desafío de acelerar la evacuación

Con 9 proyectos aprobados bajo la figura de Vehículos de Proyecto Único (VPU), Vaca Muerta concentra el grueso de las inversiones comprometidas bajo el RIGI, que ascienden a 46.158 millones de dólares, equivalentes al 60,6% de todo el capital aprobado bajo el régimen a nivel nacional. De este volumen, la Inversión Mínima en Activos Computables (IMAC) —es decir, el desembolso legalmente asegurado y sujeto a penalidades si no se ejecuta— asciende a 26.683 MUSD, concentrando el 53% de la IMAC total del esquema.

El horizonte de corto y mediano plazo resulta aún más contundente si se analiza la cartera en trámite. El régimen registra actualmente 21 proyectos en evaluación que suman una inversión anunciada de 133.221 MUSD. Este bloque se encuentra concentrado en el sector hidrocarburífero, que acapara el 86% de los fondos previstos con 114.931 MUSD, segun indica un informe de la consultora Paspartú.

En este escenario, la provincia de Neuquén se consolida como el destino principal del 62% del total de las inversiones en evaluación en el país, lo que equivale a unos 82.612 MUSD. Al sumar los proyectos ya aprobados y los que están en evaluación, las inversiones proyectadas en territorio neuquino superan los 106.000 MUSD.

Desarrollos en Vaca Muerta

Entre los desarrollos upstream en Vaca Muerta que ya cuentan con aprobación, destacan Bajo del Choique - La Invernada de Pluspetrol y GyP con una inversión total de 12.240 MUSD, Los Toldos II de Tecpetrol y GyP con 6.432 MUSD, y Rincón de Aranda de Pampa Energía con 4.522 MUSD.

A su vez, los grandes proyectos que aguardan aprobación incluyen macroiniciativas como Argentina LNG de YPF (51.000 MUSD compartidos con Río Negro), LLL OIL de YPF (25.000 MUSD), El Trapial de Chevron (13.800 MUSD) y Bajo del Toro de YPF y Vista Energy (8.729 MUSD).

Las obras del midstream

Por el lado del midstream, los proyectos aprobados resultan críticos para que el crecimiento de la extracción no sature la cuenca. Se incluyen obras neurálgicas como el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) por 2.900 MUSD, la Ampliación de MEGA por 365 MUSD, la Ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno (GPM) y el Gasoducto San Matías. Ayer, el Ministerio de Economía dio luz verde al RIGI para las obras en el Nodo Tratayén y el Poliducto y Puerto Galván de TGS, ambos con inversiones estimadas en 1.600 MUSD cada uno para tratamiento de NGLs.

El análisis temporal del RIGI evidencia un diseño orientado a acelerar las obras troncales en el corto y mediano plazo (2026-2029) para forzar el ingreso rápido de divisas, revelando un contraste estructural entre los distintos eslabones de la cadena hidrocarburífera.

Los Toldos II Este es uno de los proyectos que impulsa el hub norte de Vaca Muerta.

Acelerar el midstream

Los proyectos de transporte anticipan el 80% de su capital en los primeros dos años. Las cuatro obras troncales aprobadas en este segmento comprometen 4.094 MUSD en su inversión inicial sobre un total de 5.115 MUSD. Este marcado anticipo de capital responde a la urgencia física de destrabar la Cuenca Neuquina —donde obras previas como Duplicar Plus ya operan al límite de su capacidad— para viabilizar el salto exportador proyectado entre 2027 y 2028.

En contrapartida, la producción en boca de pozo proyecta desembolsos escalonados a 15 años. En los desarrollos no convencionales aprobados, la inversión inicial es de 4.386 MUSD, lo cual representa apenas el 18,9% de los 23.194 MUSD totales comprometidos. El 81,1% restante se distribuirá de forma progresiva a lo largo de intensas campañas de perforación y construcción de plantas de tratamiento que se extenderán hasta 2037 y 2041.

Esta dinámica genera una notable brecha global de 18 a 1 en el régimen: mientras los 6 proyectos de midstream (aprobados y en evaluación) suman 7.098 MUSD, los 11 proyectos de upstream acumulan 129.203 MUSD, datos que indican que una inversión relativamente acotada y rápida en infraestructura es la llave que habilita una inyección de capital 18 veces mayor en los yacimientos.

El cronograma global de desembolsos asegurados (IMAC) refleja este sesgo: la inyección de capital exigible presenta vencimientos por 1.051 MUSD en 2026, escalando abruptamente a 7.832 MUSD en 2027, 17.587 MUSD en 2028 y 17.657 MUSD en 2029. Para diciembre de 2031, ya se habrá ejecutado el 94,4% de toda la inversión asegurada del régimen a nivel nacional.

La expansión acelerada del upstream requiere un despliegue operativo masivo. Como referencia, solo el proyecto Bajo del Choique - La Invernada contempla la perforación de 620 pozos (206 en la zona sur y 414 en La Invernada) y la puesta en marcha de múltiples plantas de tratamiento.

Esta movilización de recursos impactará fuertemente en el mercado laboral local. Los proyectos petroleros aprobados estiman la generación de 39.194 puestos de trabajo (entre directos e indirectos), lo que constituye el 29% del total de empleos generados por el RIGI. Dada la alta intensidad de capital del sector, la industria presenta una relación de 1 empleo por cada millón de dólares invertido.