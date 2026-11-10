TotalEnergies buscará aprovechar los trabajos del proyecto Alberdi para explorar el bloque MLO 123

TotalEnergies no quiere perder su puesto como el mayor productor de gas natural del país y busca sostener ese puesto con más actividad en el Mar Argentino . Para eso, la petrolera francesa planea ampliar la exploración offshore en el extremo sur del país cuando traiga un equipo de perforación para su proyecto Alberdi , frente a Tierra del Fuego.

Así lo explicó Sergio Mengoni , presidente de la compañía en el país, en una entrevista con S&P Global Energy . La idea es aprovechar ese equipo no solo para Alberdi, sino también para avanzar en el bloque MLO 123 , otra área costa afuera que la empresa tiene en el Atlántico Sur.

“Como vamos a traer un equipo de perforación a la zona, sería lógico evaluar si hay otras oportunidades para aprovecharlo y hacer más cosas que Alberdi”, aseguró Mengoni.

Qué es el proyecto Alberdi

Con una demanda de inversión que oscilará entre 1100 y 1500 millones de dólares, Alberdi constará de dos etapas. La primera se basará que el equipo perfore entre tres y cinco pozos en la Cuenca Marina Austral 1 con el objetivo de producir más de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas.

En ese conjunto de bloques, hoy produce allí unos 22 millones de metros cúbicos diarios de gas y 5000 barriles por día de petróleo asociado. “Estamos evaluando exploración en estos bloques”, subrayó.

Asimismo, el directivo explicó que son áreas muy grandes y la compañía cuenta con nueva información sísmica. Eso le permite pensar no solo en el mediano plazo de Alberdi, sino también en seguir explorando offshore en la cuenca.

Sergio Mengoni, flamante director general de Total Austral y country chair de TotalEnergies en el país.

Una nueva apuesta por el offshore

El bloque MLO 123 es la otra carta. TotalEnergies obtuvo la licencia en una ronda licitatoria costa afuera. El área está en la cuenca Malvinas Oeste, entre Tierra del Fuego y las islas Malvinas, cuya soberanía reclama la Argentina frente al Reino Unido.

“Es otra oportunidad”, resumió Mengoni. Hasta ahora, la empresa adquirió datos sísmicos que todavía debe procesar e interpretar. Según lo que muestren, evaluará pasar a la segunda etapa de exploración, en la que perforaría su primer pozo en el bloque. Esa decisión podría tomarse el año próximo.

Argentina produce gas offshore desde hace cinco décadas, todo desde la Cuenca Marina Austral. Los intentos de encontrar hidrocarburos en otras zonas del Mar Argentino, hasta ahora, no dieron resultado. El caso más cercano fue el Equinor. La compañía noruega declaró como pozo seco la exploración que realizó en 2024 en el marco del proyecto Argerich en la Cuenca Argentina Norte.

Asimismo, la compañía que cotiza en la bolsa de Oslo sigue apostando y sostiene que todavía hay posibilidades de hallazgos. El 5 de noviembre pasado anunció que pasará a la segunda fase exploratoria en dos bloques offshore de la Cuenca Austral, con planes de perforar sus primeros pozos allí en 2028 y 2029.

El proyecto Fénix conectó los tres pozos proyectados en la Cuenca Austral. Créditos: TotalEnergies.

No depender de Vaca Muerta

Para Mengoni, ampliar la exploración es sano para el futuro energético del país, que tiene potencial en desarrollos convencionales, tanto offshore como en tierra, además de Vaca Muerta. Según la consultora Aleph Energy, la producción local llegaría en 2035 a 2,2 millones de barriles diarios de petróleo y 290 millones de metros cúbicos diarios de gas.

TotalEnergies también produce en Vaca Muerta, entre 14 y 16 millones de metros cúbicos diarios, y ve allí un gran potencial de crecimiento. Pero el shale depende de nuevas obras de transporte, algunas en marcha y otras todavía en planificación.

En Tierra del Fuego, el Gasoducto San Martín, que abastece a Buenos Aires, tiene capacidad disponible de transporte y procesamiento. Para el ejecutivo, esa es una de las ventajas de diversificar la producción. “El gas que viene del sur es muy importante para que el país mantenga un equilibrio y no dependa de una sola zona”, sostuvo.