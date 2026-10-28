Vaca Muerta: Vista eleva su producción un 33% y exporta la mayoría del crudo

El fondo de Peter Thiel compró el 1% de Vista Energy: la apuesta del magnate por uno de los jugadores fuerte de Vaca Muerta.

Vista Energy , el mayor productor independiente de petróleo de Argentina y el principal exportador de crudo del país, presentó sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año, período en el cual alcanzó una producción récord de 169 mil barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d) , un incremento del 33% respecto del mismo período de 2025. El crecimiento estuvo impulsado por la ejecución del plan de inversiones de la compañía y el desempeño productivo de los nuevos pozos.

Durante el trimestre, Vista invirtió 460 millones de dólares, lo que le permitió conectar 25 nuevos pozos, alcanzando un ritmo operativo equivalente a 100 pozos anuales.

En los últimos doce meses, la compañía invirtió más de 2.300 millones de dólares -incluyendo la adquisición de los activos de Equinor-, y puso en producción 91 pozos, que contribuyeron al incremento de los volúmenes producidos.

La producción de Vista en Vaca Muerta

La producción de petróleo promedió alcanzó los 147.1 mil barriles diarios, un 34% más que en el tercer trimestre de 2025, mientras que la producción de gas registró un crecimiento interanual del 29%.

Durante el trimestre, Vista exportó 9.9 millones de barriles de petróleo, un crecimiento del 56% respecto del mismo período de 2025. Las exportaciones representaron el 73% del volumen comercializado de crudo y generaron ingresos por USD 935 millones.

En los primeros nueve meses del año, Vista acumuló exportaciones por más de 25 millones de barriles de petróleo, que representaron ingresos superiores a los $ 2.000 millones de dólares.

Durante el tercer trimestre, los ingresos totales de la petrolera alcanzaron los $ 1.234 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 75% respecto del tercer trimestre de 2025, impulsado por el aumento de la producción de petróleo y gas, y por mayores precios de realización del crudo.

El EBITDA ajustado ascendió a $ 841 millones de dólares, un incremento interanual del 78%, con un margen del 68%, un punto porcentual superior al registrado en el mismo período del año anterior. Por su parte, la utilidad neta alcanzó los $ 293 millones de dólares.

El flujo de caja libre alcanzó los $ 334 millones de dólares durante el trimestre, impulsado principalmente por el crecimiento del EBITDA ajustado.

En materia de eficiencia, el lifting cost se ubicó en $ 4.7 dólares por barril equivalente de petróleo. Los resultados del tercer trimestre reflejan el avance del programa de desarrollo de Vista, sustentado en el crecimiento de la producción, la productividad de los nuevos pozos y la disciplina de costos. La compañía mantiene su perspectiva de cumplir con los objetivos operativos establecidos para 2026.