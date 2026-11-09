Vista Energy y DLS firmaron un contrato de largo plazo para perforar en Vaca Muerta

DLS Archer sumó un cliente nuevo en Vaca Muerta . La perforadora firmó un contrato de perforación con Vista Energy por dos años con opción a uno más. El acuerdo, valuado entre 35 y 40 millones de dólares , pone a trabajar el equipo DLS-156 en el desarrollo shale de la compañía.

El monto incluye el año opcional. Según el comunicado que la empresa envió al mercado, el DLS-156 es un equipo AC , de accionamiento eléctrico, y se sumará al programa de desarrollo de Vista en la roca madre. La compañía lo presentó como un hito en su estrategia de crecimiento en el país.

“Estamos muy orgullosos de ser parte de los proyectos de Vista y de sumarla a nuestra cartera de clientes”, dijo Gerardo Molinaro, vicepresidente de Land Drilling de Archer.

Asimismo, el ejecutivo ponderó que el despliegue del equipo muestra la confianza que las principales operadoras depositan en su gente, su tecnología y su capacidad de ejecución.

Los contratos de DLS Archer

El acuerdo con Vista llega tres semanas después de otro cierre. El 16 de octubre, Archer anunció un contrato con YPF por tres años, con opción a dos más. Suma el equipo DLS-160 a su operación en Vaca Muerta y asegura la continuidad del DLS-163. Ese acuerdo vale entre 100 y 110 millones de dólares.

Pero el contrato más pesado de la seguidilla se anunció el 1 de diciembre de 2025. YPF le adjudicó a la empresa un acuerdo por cinco años, con opción a dos más, para operar siete equipos de perforación con sistemas de perforación con presión controlada (MPD). El valor estimado fue de 600 millones de dólares.

DLS Archer consiguió otro cliente para acelerar la perforación en Vaca Muerta.

Dos de esos siete equipos se alquilan en el exterior, y para eso la empresa cerró un acuerdo con la estadounidense Patterson-UTI. Los DLS-175 y DLS-176 ya perforan en los bloques de YPF. El DLS-177, una unidad Súper High Spec con MPD, llegará en el primer trimestre de 2027.

Detrás de esa tecnología hay una compra. En 2024, DLS Archer adquirió ADA, subsidiaria de Air Drilling Associates especializada en MPD, una técnica que controla la presión del pozo mientras se perfora y reduce los riesgos en formaciones de baja permeabilidad.

Más equipos para acelerar Vaca Muerta

La demanda de equipos crece al ritmo de la actividad. Las operadoras buscan unidades automatizadas, con sistemas walking que permiten mover el equipo entre pozos de un mismo pad sin desarmarlo, para recortar los tiempos muertos y bajar el costo por pozo.

El acuerdo entre YPF y DLS marcó un hito en la industria petrolera ya que fue la primera vez que la empresa de mayoría estatal se aseguró equipos de perforación por un plazo tan largo. El objetivo era ganar previsibilidad en una actividad que crece sin pausa en Vaca Muerta.

El documento firmado entre la compañía que lidera Miguel Galuccio y la perforadora va en el mismo sentido. “Este acuerdo no solo fortalece nuestra presencia en Vaca Muerta, sino que también refuerza nuestro compromiso con el crecimiento de largo plazo de la industria energética de la Argentina”, señaló Molinaro al anunciar el contrato con Vista Energy y subrayó que la idea es construir con la petrolera una sociedad que ayude a liberar todo el potencial de la roca madre.