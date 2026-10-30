Aumento de luz y gas en noviembre 2026: de cuánto es y qué pasa con los subsidios

El gobierno dio inicio al proceso para pasar de un régimen de subsidios generalizados a uno focalizado.

La Secretaría de Energía de la Nación oficializó este viernes un nuevo ajuste en las tarifas de los servicios públicos. A través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), la cartera energética determinó los cuadros vigentes a partir del 1 de noviembre. Los incrementos promedian el 3,57% para la energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el 2,17% para el gas natural a nivel país.

Para los usuarios eléctricos del AMBA, el salto representa una suba mensual de 1.700 pesos en promedio. Sin embargo, el impacto resulta dispar según el nivel de consumo de cada hogar. Los datos oficiales indican que para tres de cada cuatro usuarios, el incremento rondará los 1.150 pesos en sus próximas facturas.

Cabe aclarar que el porcentaje eléctrico rige para las distribuidoras metropolitanas de manera directa. En el resto de las provincias, como ocurre en Neuquén con el EPEN o la cooperativa Calf, las tarifas finales dependen de las autoridades regulatorias locales. Pese a esto, el costo mayorista de la generación eléctrica afecta a todas las jurisdicciones por igual y presiona inevitablemente sobre los precios finales.

Subsidios: prórroga y esquema de bonificaciones

En paralelo al incremento, el Ejecutivo decidió mantener el paraguas de contención sobre los sectores de menores ingresos. Energía prorrogó el consumo base bonificable de electricidad en 200 kilovatios hora (kWh). El cronograma original del Gobierno estipulaba una reducción de este bloque a 150 kWh para el trimestre de septiembre a noviembre, pero las autoridades cancelaron esa rebaja.

Los usuarios que cumplen los requisitos mantienen la bonificación general del 50% sobre el precio de la energía. A este recorte suman un 25% de carácter extraordinario. Esta arquitectura tarifaria arroja un descuento final del 75% sobre el consumo eléctrico base.

El esquema del gas natural presenta una lógica idéntica. El Gobierno sostiene la bonificación general del 50%, un beneficio temporal que debía desaparecer en octubre. A este porcentaje le añade un 24,25% adicional extraordinario, lo que consolida un descuento total del 74,25% para los hogares calificados.

La fórmula tarifaria y el factor internacional

El Ministerio de Economía aplica una fórmula de actualización mensual para la energía eléctrica. Este mecanismo polinómico cruza la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El salto de noviembre responde casi en exclusiva al incremento de los precios mayoristas durante el último mes.

Las autoridades nacionales vinculan la suba del IPIM directamente al complejo escenario internacional. El conflicto bélico en Medio Oriente tensionó los costos globales de la energía y los insumos productivos. Este factor derrama sin escalas sobre los costos de generación térmica en la República Argentina.

La gestión energética defiende el ajuste actual como un paso ineludible en el proceso de normalización del sector. El diseño de los aumentos persigue un doble objetivo de fondo: recomponer la caja del sistema y sostener las estrictas metas fiscales trazadas por el Palacio de Hacienda.