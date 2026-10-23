Jóvenes en la AOG Patagonia 2026: estudiantes buscan su lugar en la industria petrolera

La AOG Patagonia 2026 no solo reunió a referentes de la industria y a empresas del sector, sino también a estudiantes. Entre los stands también circula un público joven que busca nuevas oportunidades . De hecho, estudiantes de escuelas técnicas, tecnicaturas e ingenierías llegan para conocer las compañías, mirar las herramientas y medir qué les espera en el campo laboral. El móvil de +E recorrió los pasillos de la AOG y dialogó con ellos.

Mario Ignacio Lemos Achala Castillo , de Cipolletti, llegó para conocer las distintas empresas, porque está por recibirse del técnico. “Me parecieron buenas las empresas. Está bueno el recorrido por ahora”, afirmó. Consultado sobre su interés en la industria energética, respondió: “No sé si energética, pero sí en la petrolera”.

Su paso más destacado fue por el stand de Halliburton: “Fue la que más me interesó. Estaban mostrando cosas de cañería, todo lo del campo”.

Por su parte, Omar Lemos Achala, también de la ciudad de Cipolletti, coincidió. “No sé si a buscar algo, sino más que nada a conocer las empresas que realmente hay en el petróleo”, explicó. Algunas firmas con instrumental le llamaron la atención, pero también eligió a Halliburton: “Tenía cosas del campo, lo de caño y todo eso”.

Hidrocarburos, fractura y paneles de control

Dos alumnos de la EPET 6 compartieron el recorrido y objetivos parecidos. Uno de ellos busca “aprender un poco más sobre hidrocarburos y profundizar mis conocimientos”, porque es lo que quiere estudiar. El otro apunta a “ver cómo trabaja cada empresa, llevarme folletos, conocer gente, técnicos que trabajan dentro de las empresas”, para ir familiarizándose con el trabajo futuro.

Sus metas académicas también se parecen: uno proyecta ingeniería en petróleo y el otro una tecnicatura afín.

Cada uno encontró un área distinta. Uno quiere especializarse en fractura y halló “mucho sobre eso”, además de contenidos sobre perforación. “Encontré una orientación más que nada para eso”, dijo. El otro buscó paneles de control y monitoreo, porque quiere “quedarme cerca de la ciudad y no ir tanto al campo”.

Universitarios: tecnología, maquinaria y expectativas de empleo

Vito Delgado, de 22 años y vecino de Neuquén, visitó la feria por primera vez Es técnico superior en hidrocarburos y estudia la licenciatura en Petróleo y Gas. Su balance fue positivo: “Está muy ordenado, muy moderno, muy bonito”. Al ser su último año de estudio, la feria le permite ver “un poco de lo que se viene”. Destacó la exhibición de herramientas: “Está bueno poder verlas”.

Asimismo, Flavio Manzon, estudiante de Ingeniería Mecánica en Neuquén, busca conocimiento sobre “toda la innovación y la maquinaria” que encontrará en su campo laboral. Lo que más le atrae es la maquinaria BOP, ubicada en uno de los pasillos y con la que inició su recorrido. No es su primera visita: asistió hace dos años. “Uno ve mucho de lo que aprende, pero a la vez ve herramientas que hacen mención a eso, con mucha innovación. Te das cuenta de que te estás quedando un poco atrás y te da más hambre de conocimiento”, reflexionó.

Augusto y Franco, de la Universidad Nacional del Comahue, también cursan Ingeniería Mecánica. Vinieron por afinidad con la carrera y por su interés en “todo el proyecto que se está armando en relación a Vaca Muerta”. Buscan “conocer, motivarnos y darnos una idea de qué se nos viene a futuro”.

Los dos estudiantes del Comahue valoraron que la exposición se realice en Neuquén. “Que sea un año en La Rural y otro año acá es muy bueno para la industria en Neuquén, y más para nosotros como estudiantes”, sostuvo uno. Propuso que se organicen eventos similares en más lugares del país, como Cuyo o Córdoba, “porque hay mucha salida laboral acá y es importante que se fomente en todo el país”.

Su compañero agregó que la sede neuquina es fundamental “más que nada por Vaca Muerta, porque casi toda la industria se centra acá”. Aun así, consideró que sería bueno replicar la feria en otras regiones para fomentar a otros jóvenes, aunque “acá es lo mejor para Argentina”.