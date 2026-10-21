El stand de YPF revolucionó la AOG con gemelos digitales y realidad aumentada

El espacio institucional de YPF se convirtió en el centro de atracción de la Expo Argentina Oil and Gas (AOG) Patagonia 2026 a partir de la presentación de una plataforma interactiva para la supervisión digital de grandes obras de infraestructura hidrocarburífera. Se trata de una tecnología de vanguardia que usa realidad aumentada y gemelos digitales para monitorear los proyectos estratégicos de Vaca Muerta en tiempo real.

El sistema, que está en pleno proceso de desarrollo por la firma Siemens con la colaboración de ANT Automation , aplica herramientas de realidad mixta para el análisis técnico de proyectos estratégicos en la cuenca neuquina. La iniciativa tuvo como eje principal de demostración el trazado del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , una obra clave para la evacuación de crudo en la región.

Durante la presentación del desarrollo tecnológico en la Expo, el director para América Latina de ANT Automation, Marcelo Michalek, ofreció detalles sobre la arquitectura de la herramienta y su capacidad operativa.

En diálogo con MasE, el especialista explicó que el objetivo central consiste en la unificación de datos técnicos en un único entorno visual accesible desde diferentes puntos geográficos.

Integración de modelos BIM y colaboración remota en el campo

El proyecto combina la metodología de modelado de información para la construcción (BIM) con representaciones en tres dimensiones de alta precisión. Esta estructura permite asociar datos alfanuméricos y especificaciones de ingeniería a cada componente individual de una instalación industrial, tanto en plantas en etapa de construcción parcial como en complejos totalmente finalizados.

"Es un sistema que integra todos los sistemas de información BIM con los 3D y toda la información asociada a cada una de las partes de una planta con toda la información complementaria", explicó Michalek.

Uno de los aspectos centrales de esta innovación radica en la capacidad para conectar el trabajo territorial con la asistencia técnica a distancia. A través de dispositivos de realidad aumentada y realidad mixta, el personal ubicado físicamente en el terreno, en estado geoposicionado, puede vincularse con equipos de especialistas radicados en diversas sedes internacionales de manera simultánea

"Es un sistema desarrollado especialmente para YPF y VMOS, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, la obra que está en desarrollo", aclaró el especialista.

En la Expo, los asistentes usaron gafas de realidad mixta para ingresar de forma virtual al entorno tridimensional del proyecto Vaca Muerta Oil Sur. Esta experiencia facilita la inspección de estructuras a escala real sin necesidad de traslados físicos hacia la zona de obras, lo que optimiza recursos logísticos e incrementa la precisión en la revisión de planos técnicos.

Gestión multidisciplinaria y análisis de datos en tiempo real

Michalek detalló que el software ya superó la fase inicial y ya integró todas las etapas del ciclo de vida útil de un activo energético. La herramienta centraliza información sobre adquisiciones de insumos, demandas de mantenimiento preventivo, registro de fallas e historial de requerimientos técnicos

"Básicamente es la integración desde los 3D con toda la información asociada a cada uno de los componentes de esa planta, que puede ser desde compras, necesidades de mantenimiento, seguimientos de fallas, requerimientos o verificación de condiciones", señaló.

Como ejemplo, dio un caso práctico de uso de la herramienta en la evaluación de interferencias físicas ante el traslado de maquinaria pesada o piezas de gran dimensión. La plataforma ejecuta simulaciones de maniobras para comprobar si un equipo específico cuenta con el espacio necesario para transitar por la infraestructura antes de su despacho efectivo al campo

El sistema también incorpora la posibilidad de vincular variables operativas en tiempo real sobre los niveles de producción y el estado de las instalaciones en actividad. Esta función convierte a la maqueta digital en un centro de monitoreo continuo y en un soporte directo para la capacitación del personal técnico de la compañía.

El trabajo conjunto consolida un esquema de articulación tecnológica de vanguardia entre la compañía estatal y empresas especializadas en ingeniería y automatización industrial. "Creo que en la sinergia YPF, Siemens, ANT Automation es un producto y una solución innovadora con mucha potencia", concluyó.