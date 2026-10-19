VMOS: inicia el comisionado del oleoducto mientras avanzan varios frentes de obra

La UTE Techint-SACDE finalizó la construcción de los 437 kilómetros de cañería del megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS ) que cruzan la provincia de Río Negro. El sistema ingresó formalmente en la etapa de comisionado, un proceso técnico exhaustivo. Los ingenieros revisan ahora cada válvula y soldadura antes de que comience la inyección del crudo.

El ducto terrestre demandó 15 meses de trabajo ininterrumpido en la estepa patagónica. La empresa instaló 28 válvulas de bloqueo automático a lo largo de la traza para garantizar la máxima seguridad ambiental. Estos dispositivos cortan el flujo de manera inmediata ante cualquier variación de presión. La infraestructura inicial habilitará el transporte de 180.000 barriles diarios a principios de 2027.

La traza sorteó obstáculos geográficos complejos sin alterar el ecosistema. Los técnicos aplicaron la tecnología de Perforación Horizontal Dirigida (HDD) para cruzar el río Negro a la altura de Chelforó. El equipo perforó un túnel a 25 metros por debajo del lecho del río. Esta decisión técnica anuló la necesidad de intervenir el cauce superficial y protegió el entorno hidrológico patagónico.

Las estaciones de bombeo toman forma en la estepa

El crudo requiere un impulso constante para llegar desde la Cuenca Neuquina hasta el Atlántico. La Estación Cabecera Allen marca el kilómetro cero de VMOS y exhibe un progreso superior al 95 por ciento. La contratista AESA ultima los detalles de los primeros dos tanques de almacenamiento, que permitirán llevar el sistema a una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles diarios, para luego alcanzar los 390.000 barriles a mediados de 2027. La firma proyecta entregar esta planta inicial a fines de este mes.

En un año más, para octubre de 2027, está planificada la finalización del tercer tanque de las mismas dimensiones que los anteriores, con una capacidad de almacenaje de 346.000 barriles (55.000 metros cúbicos), que permitirá aumentar la capacidad de transporte total del sistema a 550.000 barriles diarios, a fines de 2027.

Asimismo, la cabecera dispone de una subestación eléctrica que será operada por Transcomahue, con una potencia de 132/6,9 kV, necesaria para energizar el sistema de bombeo del oleoducto e impulsar el petróleo hasta Punta Colorada.

Kilómetros más adelante, la Estación de Bombeo Chelforó también completó su edificación civil. Los técnicos ejecutan actualmente las pruebas de funcionamiento y calibran la subestación eléctrica que operará Transcomahue. Esta instalación intermedia resulta vital para restituir la presión al sistema.

El plan de expansión contempla paradas adicionales para sostener el caudal máximo. La estación Santa Rosa supera el 30 por ciento de avance estructural y proyecta su corte de cinta para 2027. Más cerca de la costa, el predio de la estación Percy Scott ya aloja las trampas de lanzamiento y recepción de scraper. Estas herramientas recorren el interior del caño para limpiar e inspeccionar la integridad del acero.

Punta Colorada: tanques gigantes y despliegue marítimo

El frente costero concentra la mayor densidad de operarios y recursos del proyecto. La Terminal onshore Punta Colorada avanza con tres frentes de trabajo simultáneos. CB&I levanta los colosales tanques de almacenamiento, Milicic ejecuta las obras civiles y SACDE asume el montaje electromecánico. El predio albergará seis tanques con una capacidad total de 4,5 millones de barriles.

La complejidad logística escala mar adentro. El ducto atraviesa 800 metros bajo la playa mediante una nueva perforación horizontal y continúa 7,5 kilómetros sobre el lecho marino. Embarcaciones especializadas sueldan los tramos en cubierta y los apoyan sobre el fondo mediante la técnica S-lay. El acero tricapa cuenta con un revestimiento de hormigón fabricado por firmas nacionales.

El tramo final conecta la tubería submarina con dos grandes estructuras llamadas PLEM (Pipeline End Manifold). El diseño contempla dos monoboyas tipo CALM ancladas al fondo del Golfo San Matías mediante anclas de 48 toneladas. Esta configuración offshore habilita la carga simultánea de buques superpetroleros (VLCC). Estos gigantes del mar cargarán el crudo de Vaca Muerta para llevar la energía argentina a los mercados globales.

La ejecución de la obra es gerenciada por YPF bajo la modalidad EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management), que comprende la ingeniería, los suministros y la gestión de la construcción, con la participación de numerosas empresas contratistas y subcontratistas a lo largo de las distintas etapas del proyecto.