YPF ganó U$S1.200 millones y su producción shale ya llega a 245.000 barriles diarios

YPF volcó sus operaciones de lleno a Vaca Muerta . La compañía se desprendió de activos maduros para concentrar su capital en la roca madre y ya produce 245.000 barriles diarios de shale oil y alista cinco proyectos nuevos que, en su pico, podrían sumar otros 270.000 barriles por día.

Los resultados del tercer trimestre de 2026, presentados este miércoles, muestran ese giro en los números. El EBITDA ajustado llegó a 2.503 millones de dólares, el segundo más alto de la historia de la petrolera. Solo lo supera el del trimestre anterior, cuando alcanzó los 2.804 millones de dólares. La utilidad neta rondó los 1.200 millones de dólares, el tercer mejor registro.

El EBITDA creció 84% interanual por la mayor producción de shale, la baja en los costos de extracción, el procesamiento récord y una dinámica de precios favorable. Las inversiones sumaron US$1.287 millones, un 26% más que hace un año, y el 70% fue a la actividad no convencional.

El shale, el motor del balance

La producción de shale oil promedió 224.000 barriles diarios en el trimestre, un 32% más que en igual período de 2025. Desde entonces siguió subiendo, y la compañía ya produce 245.000 barriles por día. La meta es terminar el año en 250.000.

En las próximas semanas, YPF presentará el pedido de adhesión al RIGI de cinco proyectos en el norte de Vaca Muerta. Son Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza. YPF será la operadora, con una participación cercana al 40%.

Los cinco desarrollos contemplan una inversión estimada de 44.000 millones de dólares a lo largo de 26 años. El plan incluye la perforación de unos 2.200 pozos y una producción máxima de 270.000 barriles diarios de petróleo no convencional.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Refinerías sin importar combustibles

En el downstream, las refinerías de YPF procesaron 344.000 barriles diarios, un 5% más que en el tercer trimestre del año pasado. La empresa volvió a abastecer la demanda local sin importar combustibles, aumentó sus exportaciones y alcanzó un récord de producción de naftas premium.

La refinería de La Plata fue elegida “Refinería del Año” por segundo año consecutivo, uno de los principales reconocimientos de la industria en América Latina. YPF también recibió el premio “Tecnología Digital del Año” por Ekons Matrix AI, un sistema que predice las especificaciones de mezcla de combustibles.

Ya cerrado el trimestre, la compañía compró el 25% de YPF Luz que no tenía, por 430 millones de dólares. Con el 100% de las acciones, la generadora eléctrica pasará a consolidarse en sus estados financieros desde el cuarto trimestre. YPF apuesta a crecer en generación térmica eficiente y energías renovables.

VMOS y una deuda más barata

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) tenía más del 85% de la obra ejecutada al cierre de septiembre. La inauguración está prevista para fin de año, y las primeras exportaciones de petróleo por esa vía, para el primer trimestre de 2027.

El flujo de caja libre volvió a ser positivo y llegó a 900 millones de dólares, el segundo más alto en la historia de la compañía. Con esa caja, YPF bajó su ratio de endeudamiento neto a 0,8 veces, el nivel más bajo de la última década.

En septiembre, la petrolera volvió al mercado internacional de capitales con una emisión de obligaciones negociables a nueve años por 1.200 millones de dólares, la mayor colocación de deuda argentina en años. El bono pagó un cupón del 7,55%, con un rendimiento del 7,85%. El diferencial frente a los bonos del Tesoro estadounidense fue de 300 puntos básicos, el más bajo en la historia de YPF.