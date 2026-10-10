La Angostura Sur: el motor petrolero de YPF en el sur de Vaca Muerta

El epicentro de la actividad hidrocarburífera en la cuenca neuquina tiene un nuevo centro de gravedad operativo. Con siete equipos de perforación de alta especificación perforando la meseta patagónica, el bloque La Angostura Sur acaba de dar un salto industrial para hacer frente a una producción petrolera que ya promedia los 70.000 barriles diarios. Este nivel sostenido de extracción consolida al área, operada en un 100% por YPF , como el motor del denominado Hub Sur de Vaca Muerta, y la ubica en el grupo de los cinco bloques más productivos de Vaca Muerta.

En un margen temporal de un año y medio, la producción del bloque experimentó un crecimiento exponencial, al pasar de 2.000 barriles a los actuales 70.000 diarios. Este volumen multiplicó por 35 el rendimiento del activo y representa la fase inicial de una aceleración productiva diseñada por la cúpula de la compañía. El objetivo a corto plazo está definido: llevar al área a bombear 100.000 barriles diarios para el primer trimestre de 2027.

El salto de infraestructura

La avalancha de fluidos que emerge de la roca madre exigía una ingeniería de superficie capaz de absorber el volumen del subsuelo. La reciente puesta en marcha de la nueva Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) y su Planta Compresora (PC) integrada consolida el engranaje estructural diseñado específicamente para procesar esta aceleración masiva.

Para materializar este complejo industrial se ejecutó una inversión directa de 400 millones de dólares. Durante el pico de la obra civil y electromecánica, el obrador albergó a 1.300 trabajadores bajo la dirección de AESA, traccionando de manera directa la capacidad de servicio de una veintena de pymes de la región.

El encendido de la PTC marca el inicio de la ejecución material del megaproyecto interno bautizado como "LLL Oil", un desarrollo masivo amparado bajo los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El plan de YPF contempla desembolsos totales en la cuenca superiores a los 21.000 millones de dólares, un capital destinado a cambiar la escala de las exportaciones energéticas de Argentina.

La precisión quirúrgica del cubo

El éxito operativo de La Angostura Sur responde a un cambio de paradigma integral en la filosofía de operación y desarrollo. El proyecto fue valorado por los ingenieros por su condición de desarrollo greenfield, es decir que fue concebido íntegramente desde cero.

Esta planificación inicial permitió a YPF aplicar desde el primer día un sofisticado formato de perforación y completación conocido como "cubo". Esta estrategia logística y de subsuelo reduce la interferencia mecánica y de presiones entre los pozos. En la actualidad, el área cuenta con aproximadamente un centenar de pozos perforados bajo esta modalidad, lo que permite navegar la formación no convencional con un grado de productividad superior.

Desde el análisis geológico, la roca en esta porción del mapa presenta niveles de navegación y una relación gas-petróleo (GOR) con enormes similitudes al yacimiento insignia de Vaca Muerta, Loma Campana. La ventaja competitiva de La Angostura Sur radica en que cuenta con una planificación de superficie optimizada desde su etapa preliminar.

El ecosistema hidrocarburífero se gestiona bajo un esquema de diseño modular y alta escalabilidad, apoyado en el monitoreo analítico en tiempo real del Real Time Intelligence Center (RTIC) de YPF. Esta supervisión remota minuto a minuto optimiza el desempeño individual de cada pozo, lo que convierte al bloque en el nuevo caso de referencia del shale argentino.

El horizonte de desarrollo

El andamiaje técnico se apoya sobre bases legales a largo plazo. En marzo de 2025, el gobierno de Neuquén formalizó el otorgamiento a YPF de las Concesiones de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCHs) para las áreas La Angostura Sur I y La Angostura Sur II.

El área “La Angostura Sur I” comprende un polígono de 249 kilómetros cuadrados. El plan piloto previó la perforación, completación y puesta en marcha de 4 pozos horizontales, diseñados con ramas laterales de 2.000 metros, 28 etapas de fractura y un distanciamiento de 300 metros entre sí. La etapa de desarrollo continuo proyecta la perforación masiva de 175 pozos horizontales, demandando una inversión exclusiva para este bloque de 3.450 millones de dólares, según consta en los planes aprobados por la Provincia.

En paralelo, “La Angostura Sur II” abarca 103 kilómetros cuadrados. Su fase piloto estipuló 3 pozos horizontales de parámetros idénticos. La etapa de desarrollo contempla sumar 87 pozos horizontales con una inyección de capital de 1.951 millones de dólares. A lo largo de la vida útil del proyecto conjunto, la operadora estima extraer una producción total acumulada de 267 millones de barriles equivalentes de petróleo (BOES).

El estándar YPF 2.0

El salto de escala en la producción de líquidos requirió una modernización en los estándares operativos ambientales. Diseñada bajo el paradigma "YPF 2.0", la nueva PTC cuenta con capacidad instalada para procesar 10.000 metros cúbicos diarios de petróleo. La producción originada en las plantas satélites converge en estas instalaciones para su acondicionamiento final antes de ser inyectada en los oleoductos de evacuación.

El manejo integral del gas asociado destaca por su eficiencia operativa. La Planta Compresora anexa tiene capacidad para tratar 4 millones de metros cúbicos diarios de fluido, garantizando la comercialización del 100% del gas extraído y cumpliendo con la premisa ambiental de "cero venteo".

Este volumen gasífero se despacha íntegramente hacia el mercado a través de tres corredores de evacuación estratégicos: la planta de Loma Negra, la Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de Aguada Toledo y el circuito troncal del complejo Loma La Lata - Mega. La construcción simultánea de la PTC y la compresora respondió a la necesidad de inyectar este gas asociado en el sistema de manera rápida e ininterrumpida.

El canal hacia el Atlántico

La infraestructura montada en la estepa converge hacia el objetivo de abastecer al mercado global. Los 30.000 barriles adicionales que sumará el bloque en los próximos meses tienen su estrategia de desagote atada a la materialización del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

"Estas obras son claves para el crecimiento acelerado que proyectamos. El crudo que tratemos en esta planta va a llegar a todo el mundo a través del proyecto VMOS, que va a poner a Vaca Muerta y Argentina en el plano mundial en materia energética", sentenció Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.