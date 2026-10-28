Un tren llamado Vaca Muerta: el shale ya explica el 80% del crudo argentino

Hace diez años, hablar de Vaca Muerta en una mesa de café era hablar de una promesa. Hoy es la columna vertebral del petróleo argentino . En septiembre, la producción de petróleo del país volvió a marcar un récord , con 959.930 barriles diarios, y la Cuenca Neuquina aportó por primera vez más del 80% del total: 769.167 barriles por día.

Los datos de la Secretaría de Energía analizados por el consultor Fernando Salvetti muestran una suba del 3,17% respecto de agosto y del 15,30% interanual. Si se suma la gasolina estabilizada, el número trepa a 975.862 barriles diarios. El empuje viene del petróleo no convencional , que creció 4,16% en el mes, contra un magro 0,56% del convencional.

Detrás de ese promedio hay nombres propios. Diez bloques petroleros concentran buena parte del crudo que sale del subsuelo argentino, y nueve de ellos están en la Cuenca Neuquina. La única excepción es Cerro Dragón, en Chubut, que todavía sostiene al sur de la Patagonia en el mapa grande de la producción.

YPF domina el podio

Loma Campana, el bloque de YPF que marcó el inicio de la aventura Vaca Muerta, sigue arriba de todo con 91.967 barriles diarios, el 9,58% del petróleo nacional. En septiembre tuvo una leve baja del 0,37%, pero ningún otro bloque se le acerca todavía.

Detrás aparecen otros dos activos de la petrolera de mayoría estatal. La Amarga Chica produjo 83.864 barriles diarios y creció 1,76%. Bandurria Sur fue la que más se movió en el podio: saltó 11,18% en un mes y llegó a 80.153 barriles, apenas unos 3700 menos que el segundo puesto.

El cuarto bloque de YPF en el ranking es La Angostura Sur I, que subió 10,16% y alcanzó 50.636 barriles diarios. Sumadas, las cuatro áreas que la compañía opera en Neuquén explican casi el 32% de todo el crudo que se produce en el país.

Rincón de Aranda fue el bloque que más creció en septiembre.

Vista, Pluspetrol y Chevron empujan

Vista Energy aparece en el cuarto lugar con Bajada del Palo Oeste, que entregó 62.982 barriles diarios tras un alza del 7,38%. Es el bloque más productivo entre los que no opera YPF y representa el 6,56% del total nacional.

Pluspetrol suma dos áreas a la lista. Bajo del Choique–La Invernada produjo 46.790 barriles diarios, con una suba moderada del 0,58%, y La Calera llegó a 32.081 barriles, un 1,88% más que en agosto. Entre ambas aportan el 8,21% del petróleo del país.

Chevron, con El Trapial Este, tuvo uno de los saltos más fuertes del mes: 15,14%. El área llegó a 28.029 barriles diarios y quedó en el noveno puesto. Durante años, El Trapial fue sinónimo de producción convencional en el norte neuquino; hoy crece de la mano del shale.

El tanque del sur

Cerro Dragón, operado por Pan American Energy, es el único bloque del top 10 fuera de la Cuenca Neuquina. Con 55.399 barriles diarios se mantiene en el quinto lugar, aunque cayó 1,71% en septiembre. Es el corazón petrolero de la Cuenca del Golfo San Jorge y aporta el 5,77% del total.

El otro dato que se va a sentir en Chubut es la salida de Manantiales Behr del ranking: bajó al puesto 11. Su lugar lo ocupó un bloque de Vaca Muerta que hace muy poco casi no figuraba en las estadísticas oficiales de producción.

La producción de Vaca Muerta supera sus límites.

El bloque que más creció

Rincón de Aranda, de Pampa Energía, fue el área con mayor crecimiento del mes: 29,63%. Con 26.066 barriles diarios cerró el top 10 y representa el 2,72% de la producción nacional. A fines de 2024, el bloque tenía apenas dos pozos activos.

El proyecto obtuvo la aprobación del RIGI por parte del Ministerio de Economía, y la compañía de Marcelo Mindlin tiene previstos 4.500 millones de dólares de inversión en el área. El objetivo es llegar a una meseta de unos 45.000 barriles diarios durante 2027.