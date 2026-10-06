Brasil: Petrobras confirmó un nuevo descubrimiento de petróleo en aguas ultraprofundas frente a Amapá

Petrobras sumó un nuevo hallazgo en una de las principales fronteras exploratorias de Brasil.

Petrobras anunció un nuevo descubrimiento de petróleo frente a la costa de Amapá , en el norte de Brasil . El hallazgo se produjo en el pozo Morpho, ubicado en el bloque FZA-M-59, a 2.886 metros de profundidad.

La perforación continuó después del descubrimiento que la compañía había informado en agosto y permitió avanzar sobre niveles más profundos de la formación. En ese proceso, la empresa identificó otro intervalo con presencia de petróleo.

La empresa encontró petróleo a 2.886 metros de profundidad frente a Amapá. (Imagen: Petrobras)

Los hidrocarburos se detectaron a partir de los registros obtenidos durante el sondeo, las características de las rocas y las muestras de fluidos extraídas del pozo.

"Los análisis están en curso y la información recopilada se caracterizará posteriormente mediante análisis de laboratorio y se integrará con los datos obtenidos durante la perforación. En el caso del descubrimiento anunciado en agosto, los análisis ya realizados confirman la buena calidad del petróleo hallado", explicaron desde Petrobras a través de un comunicado emitido días atrás.

El Margen Ecuatorial, en la mira de Petrobras

El pozo se encuentra en el Margen Ecuatorial brasileño, una extensa zona offshore que se extiende desde Amapá hasta Rio Grande do Norte y comprende las cuencas de la desembocadura del río Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará y Potiguar.

La región ganó peso en los últimos años dentro de la estrategia exploratoria de Brasil por su potencial hidrocarburífero. Según estimaciones de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el Margen Ecuatorial podría contener más de 30.000 millones de barriles de crudo.

El interés también está relacionado con los descubrimientos realizados en los últimos años en Guyana y Surinam, frente a la costa norte de Sudamérica, que transformaron a esa zona en una de las nuevas áreas de crecimiento de la producción petrolera mundial.

Petrobras detectó un intervalo con petróleo en un pozo ubicado frente a Amapá, dentro del Margen Ecuatorial. (Imagen: Petrobras)

Para Petrobras, Amapá es parte de una estrategia para sumar reservas y abrir nuevas áreas de exploración mientras avanza el desarrollo de los recursos de las cuencas que ya están en producción.

Cuánto invertirá Petrobras en el Margen Ecuatorial

El Plan de Negocios 2026-2030 de Petrobras contempla inversiones por US$2.500 millones en la zona durante los próximos cinco años.

El programa incluye la perforación de 15 pozos. La compañía ya realizó más de 700 perforaciones en distintas áreas del Margen Ecuatorial y sostiene que esa experiencia, junto con el conocimiento adquirido en las cuencas de Campos y Sergipe-Alagoas y en el presal, será utilizada para avanzar sobre esta nueva frontera.

El desarrollo de los recursos de la zona todavía depende de los resultados de la exploración, los estudios técnicos y los permisos ambientales correspondientes.

Ahora, en el bloque FZA-M-59, Petrobras terminará las tareas de perforación y continuará con la evaluación de las formaciones identificadas. Los nuevos análisis determinarán qué dimensión tiene el descubrimiento y cuál es su potencial dentro del área.