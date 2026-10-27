Nuevo Régimen de Zona Fría: cómo impactará en las facturas de Neuquén

La Secretaría de Energía de la Nación oficializó un rediseño estructural en el esquema de compensaciones tarifarias a través de las resoluciones 299/2026 y 300/2026. Mientras que las provincias del Norte Grande reciben una ampliación en los topes de consumo eléctrico subsidiado para afrontar el verano, los usuarios patagónicos enfrentan un cambio de paradigma en sus facturas de gas: la eliminación de la bonificación sobre el Cargo Fijo.

El nuevo Régimen de Zona Fría (Decreto 1.266/26 y Resolución 299/2026) dictamina que la tradicional bonificación del 50% para la región sur ya no se aplicará sobre el monto total de la factura. A partir de ahora, el subsidio impactará exclusivamente sobre el gas efectivamente consumido (Cargo Variable). Esto obliga a los usuarios residenciales a abonar el 100% del costo de mantenimiento de la red o Cargo Fijo , estableciendo un piso de facturación rígido y considerablemente más alto.

Subirán las tarifas de gas en Neuquén

Para los usuarios de Neuquén abastecidos por Camuzzi Gas del Sur, el impacto de bolsillo es directo. Según los cuadros tarifarios sin impuestos vigentes desde octubre de 2026, un usuario residencial de la categoría de menor consumo (R1) que abonaba un Cargo Fijo bonificado de $6.727,09 pasará a pagar la tarifa plena de $13.454,18, sumando un costo ineludible mensual independientemente de su nivel de ahorro.

En categorías de mayor demanda, el salto monetario es más agresivo: un hogar catalogado como R3 1° enfrentará un incremento mensual de $10.684,64 solo por la quita del subsidio a su Cargo Fijo, que ahora trepa a los $21.369,28. Los grandes consumos residenciales (R3 4°) absorberán un impacto de $30.003,61 al mes, llevando su piso a $60.007,21.

Esta reestructuración tarifaria penaliza porcentualmente a los meses de verano. Durante la temporada estival, cuando el consumo de gas es marginal, el Cargo Fijo representa el componente mayoritario de la boleta. Al pagarse a tarifa plena, desaparecen las facturas de bajo monto, volviendo la estructura de costos mucho más inelástica frente a los esfuerzos de eficiencia energética residencial.

Nuevo esquema de consumo eléctrico para el Norte Grande

En una estrategia regulatoria diferenciada, la Resolución 300/2026 estableció un alivio para 15 provincias del centro y norte del país. En respuesta a la matriz fuertemente dependiente de la electricidad para refrigeración durante los meses de altas temperaturas, Energía elevó los bloques de consumo bonificable.

Los hogares vulnerables —canalizados a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)— radicados en zonas de clasificación bioambiental "muy cálida" accederán a un bloque subsidiado de 500 kWh por mes entre noviembre y abril.

Por su parte, las regiones catalogadas como "cálidas" mantendrán un bloque de 300 kWh mensuales durante todo el año, pero contarán con un refuerzo que eleva el tope a 370 kWh en el trimestre crítico de mayor demanda (diciembre, enero y febrero).

La medida, sustentada en datos de CAMMESA y en la categorización de la norma IRAM 11603, alcanza a más de 2,37 millones de usuarios residenciales en provincias como Salta, Tucumán, Chaco, Formosa y Misiones. Esta adecuación territorial busca contener el impacto en los sectores de menores ingresos (hasta 3 Canastas Básicas Totales) frente a los picos de demanda estival, en contraposición al desarme progresivo de subsidios generales que experimentará el sur del país.