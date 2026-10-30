Vaca Muerta: qué obras viales financiará Oldelval con su proyecto Duplicar Norte

El desarrollo de la infraestructura para evacuar el petróleo de Vaca Muerta tiene impacto en otros sectores de la economía. A través del proyecto Duplicar Norte , Oldelval construye un nuevo oleoducto de 207 kilómetros entre Neuquén y Allen, una obra que ampliará la capacidad de transporte de crudo de la cuenca neuquina y que también contempla un aporte para reparar dos corredores viales fundamentales de Río Negro.

La compañía destinará US$ 4,64 millones al inicio de las obras de mantenimiento y reparación de las rutas nacionales 22 y 151. El monto, equivalente al 2% de la inversión que Oldelval realizará en territorio rionegrino, forma parte de un acuerdo con el Gobierno provincial y tiene como destino exclusivo la infraestructura vial.

El entendimiento fue presentado ante la Legislatura rionegrina en septiembre. Según había anticipado el Ejecutivo provincial, los recursos representan unos $7.000 millones y permitirán financiar las primeras intervenciones sobre ambas trazas.

Duplicar Norte, una obra clave para ampliar el transporte de petróleo

El proyecto de Oldelval contempla un oleoducto de 207 kilómetros y 24 pulgadas de diámetro que conectará la estación de bombeo Auca Mahuida, en Neuquén, con Allen, en Río Negro. Del recorrido total, unos 146 kilómetros atravesarán territorio rionegrino, entre Crucero Catriel y Allen.

La obra alcanzó uno de sus principales hitos constructivos con la finalización de la soldadura en línea regular de toda la traza. Para completar esta etapa se realizaron unas 7.410 juntas en la Planta de Doble Junta y otras 9.840 mediante soldadura semiautomática sobre la línea principal. En total, el proyecto contempla alrededor de 17.250 juntas soldadas, además de los trabajos en cruces especiales, cierres metálicos y empalmes.

La ejecución está a cargo de Techint Ingeniería y Construcción, bajo la modalidad EPC. El proyecto comenzó en diciembre de 2025 y durante el pico de actividad llegó a movilizar a unas 850 personas. También incluye más de 150 cruces especiales y la instalación de 13 predios de válvulas.

Oldelval lanza Duplicar Norte con una inversión de USD 380 millones y apoyo de operadoras clave.

El CEO de Oldelval, Ricardo Hösel, explicó en diálogo con +e que la obra es el principal proyecto de la compañía para acompañar el crecimiento de la producción en el sector norte de la formación neuquina. El oleoducto permitirá transportar el crudo de áreas como Bajo del Choique, El Trapial, operada por Chevron, y Los Toldos, en la zona de Rincón de los Sauces, donde la empresa identifica un importante potencial de desarrollo.

La obra demanda una inversión cercana a los US$ 400 millones y sumará una capacidad de transporte de aproximadamente 200.000 barriles diarios. Según el directivo, la compañía prevé completar los trabajos en febrero de 2027.

Sin embargo, Oldelval ya analiza cómo ampliar nuevamente su infraestructura. Una de las alternativas es repotenciar la estación de bombeo, una intervención que permitiría incorporar otros 100.000 barriles diarios de capacidad. Hösel advirtió que ese incremento podría no ser suficiente frente al ritmo de crecimiento esperado para la producción. "Hoy estamos viendo que eso tampoco va a alcanzar", señaló el ejecutivo en el marco de la AOG Patagonia.

Frente a esto, indicó, la empresa tiene “medio en carpeta” otro Duplicar Norte.

Cómo se integrará con el sistema de exportación de Vaca Muerta

El nuevo oleoducto permitirá conectar la producción del norte de la cuenca neuquina con el sistema troncal de Oldelval en Allen. Desde allí, el crudo podrá vincularse con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conectará la cuenca con la terminal de exportación de Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro.

Con el incremento de la actividad en Vaca Muerta, la disponibilidad de capacidad de evacuación se convirtió en uno de los principales desafíos para las operadoras. En ese escenario, el proyecto permitirá sumar volumen al sistema de transporte existente y mejorar la conexión entre las áreas productivas y las vías de salida del crudo.

Desde Techint destacaron la complejidad técnica y operativa del proyecto. Martín Casalla, Project Manager de la obra, sostuvo: "Duplicar Norte representa el tipo de desafíos donde Techint E&C genera mayor valor: proyectos de alta complejidad técnica que demandan una sólida capacidad técnica y foco permanente en seguridad, calidad y eficiencia, con el objetivo de satisfacer las necesidades operativas del cliente".

El aporte de Oldelval para reparar las rutas 22 y 151

Además de ampliar la infraestructura petrolera, Duplicar Norte contempla un aporte económico para atender problemas de infraestructura vial en Río Negro. Los US$ 4,64 millones comprometidos por Oldelval se destinarán a las primeras obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151.

Ambos corredores tienen un papel central para la logística de Vaca Muerta. Por allí circulan camiones que trasladan insumos hacia los yacimientos, entre ellos la arena silícea utilizada en las operaciones de fractura hidráulica. También son vías de conexión para las localidades del Alto Valle y el norte rionegrino, y sostienen el movimiento de cargas y la actividad productiva regional.

Entre los sectores identificados como prioritarios para las intervenciones aparecen Puente 83, en Cipolletti; la rotonda de Choele Choel; el tramo de la Ruta 151 hacia Catriel y sectores de la Ruta 22 cercanos a Chimpay, donde se detectaron deformaciones en la calzada.

El programa contempla trabajos de rehabilitación y reparación del pavimento, adecuación de banquinas, conservación y señalización. La definición de las tareas dependerá de las condiciones de cada tramo y de las necesidades de seguridad vial y transitabilidad, de acuerdo a información oficial.

Río Negro busca ampliar el financiamiento para las obras viales

El aporte de Oldelval permitirá poner en marcha las primeras intervenciones, aunque el Gobierno provincial también busca financiamiento para avanzar con un plan de mayor alcance.

En ese sentido, Río Negro gestiona un crédito de hasta US$ 60 millones con Fonplata, el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata. La iniciativa contempla intervenir unos 305 kilómetros de las rutas 22 y 151.

La Provincia trabaja en la definición de los proyectos técnicos y en la documentación necesaria para avanzar con el financiamiento, que tendrá a Río Negro como prestataria y a la República Argentina como garante.

Según los datos oficiales, más de 438.000 habitantes se encuentran dentro del área de influencia directa de ambos corredores. De esta manera, mientras Oldelval avanza con una obra destinada a ampliar la capacidad de transporte de petróleo de Vaca Muerta, parte de esa inversión también se vinculará con la reparación de rutas que soportan una circulación creciente por el movimiento energético y productivo de la región.