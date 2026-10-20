Mariano Gaido en AOG Patagonia 2026: "Neuquén ampliará a 2.000 hectáreas su parque industrial"

El intendente Mariano Gaido anunció la ampliación del parque industrial de Neuquén a 2.000 hectáreas.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , anunció en una entrevista con +E una primicia para el sector: la ciudad ampliará a 2.000 hectáreas su parque industrial. El 3 de noviembre se abre una nueva etapa de inscripción para empresas neuquinas, con el objetivo de que “nadie se quede afuera”.

El desarrollo ya lidera el ranking nacional por superficie. Según el jefe comunal, el parque tiene 1.000 ha , y le sigue Pilar con 900 ha. En la primera inscripción, las empresas solicitaron 1.372 ha , un 37% más que la superficie disponible. El parque suma 606 inscriptos .

“Neuquén se transformó en el gran ejemplo del país”, afirmó Gaido, y recordó que el presidente Javier Milei lo dijo el día anterior. El intendente presentó el proyecto en Houston, junto al gobernador, hace un mes.

Solo para empresas neuquinas

La condición central es el arraigo local. Gaido fue categórico con la consulta de una empresa con socios de Buenos Aires: “No tenés posibilidad”. El municipio también excluye a empresas de Córdoba, Santa Fe y Rosario.

El intendente explicó el motivo. El municipio busca que las firmas locales ganen competitividad, mejoren el precio, sostengan la industria de Vaca Muerta y tengan prioridad en la contratación y en los servicios que prestan.

La demanda es alta. Hoy 600 empresas reservan 1.300 ha, y otras 300 empresas esperan preinscriptas.

Compromisos y control contra la especulación

El municipio evalúa y aprueba cada proyecto según los metros cuadrados que la empresa debe instalar. Los beneficiarios asumen un compromiso: en 3 años (2 + 1) deben desarrollar la superficie asignada y generar mano de obra neuquina.

Frente a la consulta sobre el riesgo de especulación, que alguien preste su dirección para ocupar un lote, Gaido respondió: “No hay especulación inmobiliaria porque eso no lo permitimos”. Tampoco ingresa quien busca “instalar un baño” o una oficina.

El paquete de incentivos incluye: 10 años sin pagar impuestos; y un valor del metro cuadrado de $20, frente a una tasación del Tribunal de Tasaciones de más de $120.

El intendente presentó la medida al Concejo Deliberante como una promoción industrial. El beneficio alcanza el pago de tasas y el valor de la tierra, y apunta a quienes invierten y generan trabajo real. La meta es llegar a 25.000 puestos de trabajo en la ciudad y la provincia.

El parque industrial, de 1.000 ha, recibió pedidos por 1.372 ha en su primera inscripción.

“Derrame” para los neuquinos

Consultado sobre el efecto derrame de Vaca Muerta, Gaido planteó su postura: “Vaca Muerta derrama, y los que opinamos de esta forma queremos que sea primero para los neuquinos”. Pidió que el consumo de la ciudad crezca con trabajadores locales.

Ante la preocupación por accesos y servicios, el intendente detalló un programa de obras junto al gobierno provincial, que se terminarían en un año:

Ruta 67: el parque se ubica sobre esta ruta, que se amplía a cuatro manos . El predio será cerrado, con todos los servicios y fibra óptica .

el parque se ubica sobre esta ruta, que se amplía a . El predio será cerrado, con todos los servicios y . Provincia: ejecuta la doble vía de la Autovía Norte desde la rotonda Casimiro Gómez, con un viaducto , un cuatro manos hasta el tercer puente y el reordenamiento del nodo vial.

ejecuta la desde la rotonda Casimiro Gómez, con un , un cuatro manos hasta el tercer puente y el reordenamiento del nodo vial. Municipio: ejecuta el ingreso Neuquén-Cipolletti, con un nodo vial y un reordenamiento vial. También el ingreso Centenario-Neuquén, con cuatro ingresos nuevos y dos puentes.

Sobre la relación con las ciudades vecinas, el intendente reconoció que “faltan puentes”. Reclamó que el gobierno nacional, responsable de los puentes entre Río Negro y Neuquén, avance con las obras.