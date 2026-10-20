AOG Patagonia: Marín, Bulgheroni, Simonato y Mengoni abren el ciclo de CEOs

El plato fuerte del dia es el primer "Encuentro de los CEOS".

La AOG Patagonia 2026 vive su segunda jornada este martes 20 de octubre. La exposición arranca al mediodía y la agenda está completa de conferencias, presentaciones y encuentros de alto nivel hasta las 20hs. El momento central del día llega al final de la tarde, con el primero de los tres Encuentros con los CEOs .

Entre las 17.30 y las 18.30 , el Salón Tromen recibe el Encuentro con los CEOs I . El cronograma fija el orden de los encuentros:

17.30: Ana Simonato, de Chevron , comienza la cita y la ejecutiva suele hablar de una Vaca Muerta “para 100 años”, tal como lo mencionó ayer el presidente del IAPG , Ernesto López Anadón, en el acto inaugural. Simonato compartirá panel con Sergio Mengoni, de TotalEnergies. En Vaca Muerta Insights 2026, Mengoni planteó que “los barriles de Argentina son vitales” para mitigar crisis mundiales y la crisis en Medio Oriente es un tema que sobrevuela la séptima edición de la AOG.

Ana Simonato, de , comienza la cita y la ejecutiva suele hablar de una Vaca Muerta “para 100 años”, tal como lo mencionó ayer el presidente del , Ernesto López Anadón, en el acto inaugural. Simonato compartirá panel con Sergio Mengoni, de En Vaca Muerta Insights 2026, Mengoni planteó que “los barriles de Argentina son vitales” para mitigar crisis mundiales y la crisis en Medio Oriente es un tema que sobrevuela la séptima edición de la AOG. 17.55: Pan American Energy (PAE) , con Marcos Bulgheroni. El directivo reiteradamente ha comparado la etapa actual de Vaca Muerta con el despegue del shale en Estados Unidos desde 2008, a la tarde se conocerán sus nuevas apreciaciones sobre el presente de la cuenca.

, con Marcos Bulgheroni. El directivo reiteradamente ha comparado la etapa actual de Vaca Muerta con el despegue del shale en Estados Unidos desde 2008, a la tarde se conocerán sus nuevas apreciaciones sobre el presente de la cuenca. 18.20: YPF, con el CEO y Presidente de la compañía Horacio Marín, que ayer estuvo en primera fila del acto inaugural acompañando al presidente Javier Milei y al gobernador Rolando Figueroa.

Estas cuatro voces ocupan el escenario principal en una hora de agenda. Después, de 19.00 a 21.00, el Salón Tromen aloja la actividad de FECENE y el Centro Pyme Adeneu, exclusiva con invitación.

Horacio Marín, de YPF, cierra el primer Encuentro con los CEOs a las 18.20 en el Salón Tromen.

Una tarde cargada de contenido

Antes de los CEOs, el programa ofrece varias propuestas. En la franja de 13 a 17hs., el cronograma incluye:

13.00 a 14.00: presentación del Instituto Vaca Muerta , en el Salón Tromen.

presentación del , en el Salón Tromen. 14.00 a 15.00: panel de Graduados Expertos del ITBA de Petróleo y Gas, titulado “El sector energético – la próxima década”, en el Salón Tromen.

panel de Graduados Expertos del ITBA de Petróleo y Gas, titulado “El sector energético – la próxima década”, en el Salón Tromen. 15.00 a 16.00: presentación del libro de Jorge Sapag , “Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina”, en la Sala Lanín 3.

presentación del libro de , “Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina”, en la Sala Lanín 3. 16.00 a 17.00: charla de la Red de Mujeres, “Más mujeres, más energía. Una oportunidad estratégica para el sector de Oil&Gas en Argentina”. Las oradoras son Silvia Migone Díaz y Juana Ridruejo, en la Sala Lanín 1.

Cuatro operadoras, un solo escenario: el Encuentro con los CEOs I abre la ronda de líderes de la AOG 2026.

Conferencias de expositores y actividades académicas

El Ciclo de Conferencias corre de 11 a 16hs. y tiene a la Comisión de Compliance del IAPG como protagonista. De 11 a 13hs., antes de la apertura de la exposición, el Salón Tromen aloja el “Taller de Proveedores: Herramientas para el fortalecimiento de la gestión de terceros”. De 15 a 16hs., la misma comisión presenta “Compliance hoy: negocios que crecen, valores que permanecen”, también en el Salón Tromen.

En paralelo, las Salas Lanín 1, 2 y 3 reciben conferencias de expositores de 14 a 20hs.. El detalle está en aogpatagonia.com.ar/conferencias-de-expositores. El cronograma aclara que todos los días, en el horario de la exposición, esas salas reciben presentaciones comerciales de las empresas.

El eje académico tiene su propio escenario en el Hotel Casino Magic, en Neuquén. Allí, de 8 a 16hs., se desarrolla la Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas (IAPG). Un servicio de transporte conecta la AOG Patagonia con el hotel.