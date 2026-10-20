AOG: Plaza Huincul se consolida como tercer hub energético de Neuquén con el proyecto de GNL

Plaza Huincul se prepara para convertirse en el tercer hub importante de la provincia de Neuquén , si no el más importante, junto con Añelo y Rincón de los Sauces. Así lo afirmó el intendente Claudio Larraza en declraraciones a +E, en el marco de una nueva edición a Argentina Oil anda Gas ( AOG ) Patagonia 2026. El funcionario destacó el rol histórico de la localidad en la industria energética y las oportunidades que abre el proyecto de GNL.

“Creo que acá se va a producir el tercer hub importante de la provincia, si no el más importante, junto con Añelo y el Rincón de los Sauces , y en eso estamos involucrados”, señaló Larraza. Recordó que a Plaza Huincul “la abraza la industria desde siempre: ahí nació todo, está el pozo número 1”. Esa trayectoria, explicó, genera una expertise particular en las empresas locales, que “siempre trabajaron junto a la industria”.

El intendente calificó el momento actual y el año próximo como “un día muy importante”, algo que “cualquier intendente desea”.

Empresas locales preparadas

Ante la pregunta sobre si las empresas locales están listas para la demanda de empleo, la cadena de valor y el desarrollo de pymes que traerá la planta separadora y el proyecto de GNL, Larraza respondió con certeza: “Es un desafío, pero te digo con mucha certeza que las empresas locales están preparadas, porque siempre están trabajando”.

Advirtió, sin embargo, que “la industria ha mutado en el contexto de los contratos, y hay que ser competitivos e innovar”. En esa línea, indicó que trabajan junto a las distintas cámaras y con las empresas.

El proyecto de GNL, dijo, “es uno de los más importantes de la historia energética de la Argentina”. Estará “muy cerca de la comarca”, y desde la política “pretendemos y trabajamos incesantemente para que el mayor porcentaje de esa inversión redunde en nuestra comarca”.

El desafío de un crecimiento acelerado

Larraza reconoció que “seguramente va a faltar infraestructura, como ha sucedido en otros lugares cuando hay un desarrollo tan exponencial en un período corto: gastronomía, camas, rutas”.

Remarcó que Plaza Huincul “viene de años de eso”. Comparó la situación actual con la de hace 30 años, cuando “hubo una pueblada por la retirada de YPF”. Hoy, en cambio, “lo que se viene es desarrollo, y cualquier intendente desea que haya mano de obra local”.

Sobre la preparación de la fuerza laboral, el intendente afirmó que “lo venimos haciendo desde el minuto 1 de la gestión”. Contó con “una Secretaría de Capacitación muy comprometida” y que trabajan “para que haya una sede del instituto en Plaza Huincul”, con espacio y lugar disponibles. La iniciativa se desarrolla “en conjunto con el gobierno de la provincia, para orientarlo a lo que viene con el GNL”.

Agregó que también cuentan con la UTN: “Sí, la UTN la tenemos. Tenemos las dos universidades públicas y privadas, así que son dos universidades en la localidad”.

"La competencia es feroz"

Consultado sobre si, como gestor municipal, puede afirmar que capturará la renta que la ciudad merece, Larraza respondió: “Sí, por supuesto, es mi anhelo y mi deseo”.

Reconoció que “la competencia con Añelo, con Neuquén, con todos, es feroz”, pero sostuvo que “el desarrollo es para todos”. En ese sentido, destacó que “hoy tenemos un gran parque de 450 hectáreas para desarrollar junto con la provincia, sobre la Ruta Nacional 22, que te deposita en la 17, que te lleva a unos 11 o 16 kilómetros de donde se va a construir esta megaplanta de GNL, con un poliducto, un gasoducto y un acueducto”.

También subrayó la necesidad de “trabajar en conjunto la obra civil, la construcción”.

Alineación de actores

Larraza describió un escenario favorable: “Hoy todos los planetas se han alineado. Gobierno nacional, provincial y municipal, el gremio, que es muy importante, y las operadoras, para que esto suceda”.

Concluyó con una definición clara: “Sin ninguna duda tenemos que estar preparados y a la altura de las circunstancias, ser competitivos, dar lo que la industria demanda, para que en ese momento el huinculense tenga trabajo”.

La comarca de Plaza Huincul, con su historia ligada al pozo número 1 y con un parque industrial de 450 hectáreas en desarrollo, se posiciona así ante una de las inversiones energéticas más relevantes del país. El intendente insiste en que el trabajo conjunto entre política, empresas, gremios y operadoras será clave para que el mayor porcentaje de esa inversión se traduzca en empleo y desarrollo local.