La OPEP recortó su previsión de la demanda de petróleo para 2026 y espera un repunte el próximo año

FOTO DE ARCHIVO: La OPEP destaca la necesidad de nuevas inversiones para garantizar el abastecimiento energético mundial. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo ( OPEP ) redujo de manera drástica su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 y ahora espera que el consumo aumente en 400.000 barriles diarios, frente a los 1,4 millones de barriles por día que proyectaba al comienzo del año.

El secretario general de la organización, Haitham Al Ghais, comunicó la revisión este lunes, en línea con los cambios que atravesó el mercado petrolero durante el año, según informó Reuters.

Pese al ajuste, la OPEP esperaría que parte de la demanda que no se materialice durante 2026 se traslade al año próximo. De acuerdo a la citada agencia internacional, Al Ghais señaló que para 2027 la organización prevé una recuperación del consumo, impulsada por una demanda que quedó postergada.

La OPEP espera un repunte el próximo año. REUTERS/Alexander Manzyuk

La revisión se conoce en un contexto de alteraciones en el comercio internacional de hidrocarburos, con interrupciones en las rutas marítimas que encarecieron el traslado del crudo y sus derivados. El impacto sobre los costos logísticos y los seguros se convirtió en una de las principales preocupaciones de los países productores y consumidores.

La OPEP advirtió por el costo del transporte marítimo de petróleo

El encarecimiento de los fletes y los seguros fue uno de los puntos centrales de la reunión de ministros de la OPEP y de los países que participan en la Declaración de Cooperación (DoC), celebrada este 12 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

El encuentro se realizó en el marco de la 17.ª reunión ministerial del Foro Internacional de la Energía (IEF) y del 25.º Congreso Mundial de Energía del Consejo Mundial de la Energía (WPC).

En un comunicado, los ministros advirtieron que las interrupciones actuales en los flujos energéticos elevaron los costos de transporte marítimo y seguros a niveles sin precedentes, superiores a un tercio del valor de la materia prima.

Según la organización, ese encarecimiento dificulta el traslado eficiente del petróleo y sus derivados, al tiempo que suma presiones inflacionarias sobre la economía mundial.

Los costos adicionales se trasladan a lo largo de toda la cadena de valor del crudo y afectan tanto a los países productores como a los consumidores. La OPEP señaló que esa carga puede prolongarse y repercutir sobre el crecimiento económico global.

Ante este escenario, los ministros remarcaron la importancia de proteger los caminos marítimos internacionales para garantizar la continuidad del suministro energético.

FOTO DE ARCHIVO: Las proyecciones de la OPEP marcan que la producción de petróleo no alcanzará su pico en 2030. REUTERS/Alexander Manzyuk

La OPEP+ busca estabilizar el mercado

Durante la reunión, los países participantes reafirmaron su compromiso con las decisiones adoptadas el 7 de junio, durante la 41.ª reunión ministerial de la OPEP y los países no pertenecientes a la organización (ONOMM), con el objetivo de alcanzar y mantener un mercado petrolero estable.

También, acordaron continuar las consultas entre los integrantes de la OPEP+, mediante los mecanismos de coordinación existentes, entre ellos el Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento (JMMC) y las reuniones ministeriales del grupo. “Los ministros continuarán monitoreando la situación y colaborarán con gobiernos, actores clave de la industria y organizaciones internacionales como el IEF, la AIE y otras para mejorar las condiciones del transporte marítimo mundial”, detallaron a través de un comunicado.