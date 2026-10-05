OPEP+: los grandes productores de petróleo congelaron su producción para noviembre

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la OPEP aparece en esta ilustración tomada el 8 de octubre de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la OPEP aparece en esta ilustración tomada el 8 de octubre de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La OPEP+ decidió mantener sin cambios sus objetivos de producción de petróleo para noviembre, en una señal de cautela frente a un mercado todavía condicionado por la guerra en Medio Oriente y las interrupciones en el comercio de crudo. La decisión fue tomada este domingo por Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

El grupo de siete países que había anunciado ajustes voluntarios adicionales en 2023 resolvió mantener para noviembre el nivel de producción previsto para septiembre. El anuncio estuvo en línea con las expectativas del mercado, que no anticipaba nuevos aumentos de producción en el corto plazo, de acuerdo a Reuters.

La decisión llega mientras el precio del petróleo continúa en niveles elevados. El Brent se mantiene por encima de los US$100 por barril, después de haber cotizado cerca de los US$73 antes del inicio de la guerra con Irán a fines de febrero.

La guerra en Medio Oriente y el mercado petrolero

Aunque la OPEP+ avanzó durante 2026 con una recomposición de sus objetivos de producción después de varios años de recortes, parte de esos incrementos todavía no se reflejó en el volumen efectivamente producido.

Las interrupciones en las exportaciones provocadas por el conflicto en Medio Oriente llevaron a los productores del Golfo a bombear por debajo de las cifras establecidas. Según datos citados por Reuters, los siete países que participaron de la reunión produjeron unos 25 millones de barriles diarios en agosto, 630.000 barriles diarios más que en julio, pero alrededor de 5 millones de barriles diarios por debajo de los niveles previos al inicio de la guerra en febrero.

"El grupo de los siete de la OPEP+ mantuvo sin cambios sus límites de producción, en línea con las expectativas del mercado. Dicho esto, a pesar del aumento del flujo a través del estrecho de Ormuz, sus niveles de producción siguen estando muy por debajo de la cuota", explicó Giovanni Staunovo, analista de UBS, según Reuters. "En consecuencia, el mercado petrolero sigue ajustado", agregó.

El estrecho de Ormuz se convirtió en un punto central para el mercado energético. Por esa vía circula una parte importante del petróleo y del gas comercializado a nivel internacional, por lo que cualquier interrupción en el tránsito tiene un impacto directo sobre los precios y el abastecimiento.

OPEP+: los aumentos de producción de 2026

La OPEP+ había comenzado a revertir durante este año parte de los recortes aplicados en los últimos años. Sin embargo, el conflicto con Irán modificó las condiciones del mercado y dejó buena parte de esos aumentos en los papeles.

A esto se suma otro factor que puede condicionar las decisiones de la organización hacia 2027. La revisión de la capacidad de producción de los países miembros, que será utilizada para determinar las futuras cuotas, fue demorada por la incertidumbre generada por la guerra.

Según fuentes de la industria citadas por Reuters, la evaluación es clave para determinar cómo se distribuirán los eventuales aumentos de producción entre los integrantes de la alianza.

La OPEP+ todavía mantiene recortes de alrededor de 2 millones de barriles diarios que alcanzan a algunos de sus miembros. Por eso, la definición de nuevas cuotas dependerá del resultado de esa revisión de capacidad.

Qué decidió la OPEP+ y cuándo vuelve a reunirse

Los siete países ratificaron su compromiso de alcanzar el cumplimiento pleno de la Declaración de Cooperación y acordaron continuar con las reuniones mensuales para seguir la evolución del mercado petrolero.

La próxima reunión está prevista para el 1 de noviembre. Por ahora, las señales apuntan a que la alianza mantendrá una postura prudente mientras persistan las tensiones en Medio Oriente y no se despeje el panorama sobre la capacidad efectiva de producción de sus integrantes.