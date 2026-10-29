Exxon y Chevron cancelan sus viajes a ADIPEC en medio de la tensión en Medio Oriente

ExxonMobil y Chevron cancelaron los viajes de sus principales ejecutivos a ADIPEC , una de las ferias más importantes de la industria a nivel mundial, que se realizará la próxima semana en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. La decisión respondería a razones de seguridad.

La noticia se conoce en un momento en el que el mercado energético sigue de cerca los movimientos de Estados Unidos e Irán, ante el riesgo de una nueva escalada militar en una región clave para la producción y el transporte de hidrocarburos.

Según la información publicada por Reuters, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, tenía previsto asistir al encuentro, mientras que Chevron iba a estar representada por Clay Neff, presidente de Exploración y Producción.

FOTO DE ARCHIVO. Se ve un letrero de una gasolinera Chevron en Austin, Texas, EEUU, 23 de octubre de 2023. REUTERS/Brian Snyder

Ninguna de las dos compañías confirmó los motivos de la cancelación. Consultadas por la citada agencia, ambas firmas declinaron hacer comentarios. ADNOC, la petrolera estatal emiratí, derivó las consultas al organizador de ADIPEC, DMG Events.

El petróleo, atento a los próximos movimientos

La incertidumbre geopolítica volvió a instalarse entre los factores que siguen los operadores del mercado. En los últimos días, las expectativas sobre una posible ofensiva estadounidense contra Irán y una eventual respuesta de Teherán influyeron en las preocupaciones del sector.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump había dicho que no atacaría Irán antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Sin embargo, el viernes volvió a mencionar la posibilidad de una nueva operación militar, de acuerdo con Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la entrada de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 7 de abril de 2025. REUTERS/Leah

A la tensión entre ambos países se suman los episodios de violencia en otros puntos de la región. La semana pasada, el Departamento de Estado estadounidense ordenó a parte de su personal diplomático dejar Arabia Saudita.

El desarrollo de los acontecimientos es seguido de cerca por las empresas energéticas, tanto por los riesgos operativos como por las posibles consecuencias sobre el suministro y los precios internacionales del crudo.

ADIPEC se suma a una agenda de eventos atravesada por la seguridad

La cancelación de los viajes se suma a las dificultades que el conflicto empezó a generar en otros encuentros del sector. A comienzos de octubre, varios altos ejecutivos de compañías energéticas quedaron afuera del programa del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo, realizado en Riad, Arabia Saudita.

El evento se desarrolló pese a los ataques registrados en la capital saudita y reivindicados por los hutíes de Yemen, un grupo alineado con Irán.

En tanto, en Abu Dabi el programa online de ADIPEC todavía incluía a otros referentes de la industria, como Meg O’Neill, CEO de BP, y Anders Opedal, CEO de Equinor. El evento se realizará del 2 al 5 de noviembre en el ADNEC Centre.

La participación de ejecutivos de las principales petroleras suele ser uno de los puntos centrales de estas ferias, que funcionan como espacios de negociación, presentación de proyectos y discusión sobre el rumbo del mercado energético.