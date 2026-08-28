YPF inauguró la nueva Sala RTIC Security que monitorea más de 520 activos críticos las 24 horas

YPF puso en funcionamiento la nueva Sala Real Time Intelligence Center (RTIC) Security , un centro de comando y control desde el que supervisa en tiempo real la seguridad de más de 520 activos críticos distribuidos en todo el país.

El nuevo espacio concentra el monitoreo, el análisis y la gestión de incidentes en instalaciones clave para la operación de la compañía, entre ellas refinerías, terminales, estaciones de servicio y otros puntos estratégicos de su negocio.

La sala funciona de manera ininterrumpida, las 24 horas del día durante todo el año, con 19 puestos operativos que mantienen cobertura permanente para responder ante eventos de seguridad.

Cómo funciona la nueva Sala RTIC Security de YPF

Desde el RTIC Security, YPF integra más de 6.500 cámaras al sistema corporativo de videovigilancia y centraliza la información para gestionar incidentes desde un único punto.

Según explicó la empresa, este esquema busca reducir los tiempos de respuesta, mejorar la trazabilidad de los eventos y fortalecer la capacidad de análisis e inteligencia operativa en toda su red de activos.

“Esta nueva Sala RTIC Security nos permite anticiparnos, tomar mejores decisiones y proteger nuestros activos con los más altos estándares, acompañando los desafíos de una operación cada vez más eficiente y segura”, afirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Drones y monitoreo remoto para reforzar la seguridad

Como parte del nuevo sistema, la compañía incorporó una red de 11 drones operativos destinados al monitoreo aéreo remoto. Cinco de esos equipos cuentan con capacidad de despliegue autónomo desde estaciones fijas instaladas en activos considerados prioritarios.

Las operaciones aéreas son gestionadas íntegramente desde la Sala RTIC por pilotos certificados, sin necesidad de operar desde el lugar donde se encuentra cada instalación.

Con esta incorporación, YPF profundiza la digitalización de sus operaciones de seguridad y consolida un esquema basado en tecnología, inteligencia operativa y prevención para el seguimiento de sus activos críticos.

El último RTIC que habia inaugurado YPF

A mediados de agosto, YPF también puso en marcha el nuevo Real Time de Operaciones Upstream, una sala que permite dirigir de forma remota y operar en tiempo real los campos de petróleo y gas de la compañía.

Según informó la firma a través de un comunicado, las instalaciones fueron inauguradas por Marín, junto con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

“Este es el quinto RTIC que inauguramos en YPF y vamos a seguir trabajando en este camino buscando ser más eficientes y transformando nuestras operaciones para convertir a la compañía en la mejor empresa de desarrollo no convencional del mundo”, sostuvo el titular de YPF.

Esta sala cuenta con una superficie de 400 metros cuadrados, la más grande en su tipo, estableciendo un nuevo estándar en la gestión de operaciones. Cuenta con 54 puestos de trabajo y un equipo de 129 personas que trabajan en turnos rotativos las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Aquí, se controlan más de 2.000 pozos, más de 100 instalaciones, más de 300 recursos de campo conectados con antenas Starlink, 290 camiones, 8 equipos de pulling y una demanda eléctrica de más de 90 MW.

A su vez, se recogen más de 1,5 millones de variables del campo y se reciben imágenes en tiempo real desde más de 150 cámaras distribuidas en las operaciones.