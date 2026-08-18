Las marcas chinas se adueñan del parque automotor argentino

Las ventas de autos eléctricos tomaron impulso en el segundo trimestre de 2026, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios de los combustibles y la crisis energética derivada de la guerra en Medio Oriente . El dato surge de un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que analizó la evolución del mercado automotor durante la primera mitad del año.

El mercado mundial de autos cayó alrededor de un 5% interanual entre enero y junio, principalmente por la menor demanda en China y Estados Unidos . Sin embargo, el comportamiento de los vehículos eléctricos mostró una recuperación durante el segundo trimestre: sus ventas crecieron un 35% respecto del primer trimestre y alcanzaron niveles récord en 50 países.

Australia, Brasil, India, Corea del Sur y Vietnam se destacaron entre los mercados con mayor crecimiento. En esos países, las ventas de autos eléctricos prácticamente se duplicaron entre marzo y junio frente al mismo período de 2025. En total, más de 90 países registraron un incremento interanual en las ventas de vehículos eléctricos durante el primer semestre.

Con este escenario, la AIE elevó su previsión para este año y ahora estima que los autos eléctricos representarán el 29% de las ventas mundiales de vehículos nuevos, un punto porcentual por encima de la proyección realizada en mayo.

Autos eléctricos: Argentina multiplicó las ventas

Argentina aparece entre los mercados donde la expansión de los vehículos eléctricos tomó mayor velocidad. Según el informe de la AIE, durante los primeros seis meses de 2026 se vendieron alrededor de 9.000 autos de este tipo en el país.

El salto es significativo frente a las cifras del año pasado: durante todo 2025 se habían comercializado menos de 2.200 unidades. La llegada de nuevos modelos y, en particular, el desembarco de fabricantes chinos impulsaron buena parte de este crecimiento.

La AIE señala que las ventas de vehículos eléctricos en Argentina comenzaron a acelerarse desde el ingreso de BYD al mercado en 2025. La automotriz china concentra por sí sola cerca del 90% de las ventas de autos eléctricos registradas en el país durante 2026.

Datos del crecimiento de las ventas de autos eléctricos. (Fuente: AIE)

Las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China ganaron participación en distintos mercados durante el primer semestre del año, aunque con diferencias según la región.

Fuera de Europa y Estados Unidos, los vehículos eléctricos provenientes de China representaron el 55% de las ventas totales de eléctricos. Por ejemplo, en Sudáfrica, las ventas de este tipo de vehículos se multiplicaron por seis interanual y los modelos chinos llegaron a explicar el 90% de las unidades nuevas comercializadas.

En tanto, en Australia y Nueva Zelanda la participación de los eléctricos chinos pasó del 70% al 80% entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026. El volumen de importaciones chinas creció un 140% interanual, por encima del ritmo de expansión de las ventas de vehículos eléctricos de la región.

China mantiene el liderazgo

China seguirá siendo el principal mercado mundial para los autos eléctricos, aunque la AIE anticipa un cambio respecto de los años anteriores. Por primera vez en esta década, las ventas de vehículos eléctricos en el país podrían estancarse frente a 2025.

FOTO DE ARCHIVO. Un automóvil eléctrico se carga en un punto de carga en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2024. REUTERS/Leonhard Foeger

El dato contrasta con la participación que alcanzarán los eléctricos en el mercado chino: más del 60% de las ventas totales de autos previstas para 2026 corresponderían a vehículos eléctricos, un máximo histórico.

Al mismo tiempo, la capacidad exportadora de la industria china agrega presión sobre los mercados internacionales. Durante los primeros seis meses de 2026, las exportaciones chinas de autos eléctricos estuvieron cerca de igualar todo el volumen exportado durante 2025.

La AIE estima que solamente alrededor de dos tercios de esos vehículos ya fueron vendidos. Si se suman las unidades exportadas en meses anteriores que todavía no encontraron comprador, existe un stock superior al millón de vehículos disponible para los mercados internacionales.

Este escenario podría profundizar la competencia entre los fabricantes tradicionales y las automotrices chinas, especialmente en los mercados emergentes. La AIE advierte que la evolución de esos países será cada vez más relevante para definir el liderazgo de la industria automotriz global: China y otras economías emergentes concentrarían alrededor del 60% de la demanda mundial de autos durante la próxima década.