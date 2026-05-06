Autos: la avanzada china y el cambio silencioso en el mercado

Imagen de archivo del vehículo eléctrico EV Dolphin Mini de la firma china BYD en una exhibición en Ciudad de México, México. 28 febrero 2024. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Imagen de archivo del vehículo eléctrico EV Dolphin Mini de la firma china BYD en una exhibición en Ciudad de México, México. 28 febrero 2024. REUTERS/Toya Sarno Jordan

El dato más contundente del mercado automotor en 2026 se puede encontrar en un nicho que hasta hace poco era irrelevante: los autos eléctricos .

En marzo se patentaron 529 vehículos 100% eléctricos , frente a solo 52 unidades en el mismo mes del año pasado. El salto es del 917,3% interanual, según indica un informe de la Asociacion de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El crecimiento se sostiene en el acumulado: entre enero y marzo se registraron 1.617 unidades, contra 166 en igual período de 2025 (+874,1%).

tag:reuters.com,2024:newsml_KBN3B72ML FOTO DE ARCHIVO: El BYD EV Dolphin Mini se muestra mientras el productor chino de vehículos eléctricos anuncia el lanzamiento del vehículo eléctrico de bajo costo en la Ciudad de México.

Dentro de un mercado total de 48.972 patentamientos en marzo, los eléctricos crecen fuerte pero desde una base muy baja.

Los autos eléctricos y la irrupción china

El liderazgo del segmento está altamente concentrado. La empresa china BYD acumula 1.215 patentamientos en lo que va del año, lo que equivale a más del 75% del total de autos eléctricos vendidos en el país.

Muy por detrás aparecen otros jugadores:

Chevrolet: 105 unidades

JMEV: 71 unidades

Renault: 48 unidades

BAIC: 33 unidades

El dato revelevante es que el crecimiento del segmento en el país está siendo capturado casi en su totalidad por marcas de afuera, que avanzan con mayor agresividad comercial y oferta.

Los modelos que explican el avance de la electromovilidad

La expansión del mercado está concentrada en pocos modelos, con fuerte predominio de vehículos urbanos. El ranking lo lidera el BYD Dolphin Mini:

324 unidades en marzo

61,3% de participación mensual

838 patentamientos en el acumulado del 2026

Le sigue el BYD Yuan Pro, con:

69 unidades en marzo

377 en el año

Más atrás aparecen:

Chevrolet Spark EV: 40 unidades patentadas en marzo / 105 en el año

JMEV Easy 3: 28 unidades patentadas en marzo / 71 acumuladas

El dato clave es la concentración: solo dos modelos explican más del 75% del mercado.

Cambio en Argentina: autos chinos vs. autos a nafta

Mientras los vehículos eléctricos se expanden, el mercado automotor general muestra otra dinámica. En marzo alcanzó las 48.972 unidades, con un crecimiento interanual leve del 1,2%, pero con una caída acumulada del 3,1% en el primer trimestre del 2026. De esta manera, el informe de la ACARA permite vislumbrar que el crecimiento de este tipo de coches en Argentina está explicado por la entrada de unidades importadas.

electromovilidad persona cargando un vehículo eléctric.jpg El mercado de autos eléctricos e híbridos en Argentina va en aumento.

Ranking de autos eléctricos en Argentina

Según la información relevada por la entidad automotriz, así se distribuyen los modelos de autos eléctricos con mayor cantidad de patentamientos en Argentina durante el acumulado de 2026: