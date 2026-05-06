Autos: la avanzada china y el cambio silencioso en el mercado
Los patentamientos crecen en 2026. Modelos y marcas chinas explican un cambio que, aunque incipiente, altera el mapa automotor.
El dato más contundente del mercado automotor en 2026 se puede encontrar en un nicho que hasta hace poco era irrelevante: los autos eléctricos.
En marzo se patentaron 529 vehículos 100% eléctricos, frente a solo 52 unidades en el mismo mes del año pasado. El salto es del 917,3% interanual, según indica un informe de la Asociacion de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
El crecimiento se sostiene en el acumulado: entre enero y marzo se registraron 1.617 unidades, contra 166 en igual período de 2025 (+874,1%).
Dentro de un mercado total de 48.972 patentamientos en marzo, los eléctricos crecen fuerte pero desde una base muy baja.
Los autos eléctricos y la irrupción china
El liderazgo del segmento está altamente concentrado. La empresa china BYD acumula 1.215 patentamientos en lo que va del año, lo que equivale a más del 75% del total de autos eléctricos vendidos en el país.
Muy por detrás aparecen otros jugadores:
- Chevrolet: 105 unidades
- JMEV: 71 unidades
- Renault: 48 unidades
- BAIC: 33 unidades
El dato revelevante es que el crecimiento del segmento en el país está siendo capturado casi en su totalidad por marcas de afuera, que avanzan con mayor agresividad comercial y oferta.
Los modelos que explican el avance de la electromovilidad
La expansión del mercado está concentrada en pocos modelos, con fuerte predominio de vehículos urbanos. El ranking lo lidera el BYD Dolphin Mini:
- 324 unidades en marzo
- 61,3% de participación mensual
- 838 patentamientos en el acumulado del 2026
Le sigue el BYD Yuan Pro, con:
- 69 unidades en marzo
- 377 en el año
Más atrás aparecen:
- Chevrolet Spark EV: 40 unidades patentadas en marzo / 105 en el año
- JMEV Easy 3: 28 unidades patentadas en marzo / 71 acumuladas
El dato clave es la concentración: solo dos modelos explican más del 75% del mercado.
Cambio en Argentina: autos chinos vs. autos a nafta
Mientras los vehículos eléctricos se expanden, el mercado automotor general muestra otra dinámica. En marzo alcanzó las 48.972 unidades, con un crecimiento interanual leve del 1,2%, pero con una caída acumulada del 3,1% en el primer trimestre del 2026. De esta manera, el informe de la ACARA permite vislumbrar que el crecimiento de este tipo de coches en Argentina está explicado por la entrada de unidades importadas.
Ranking de autos eléctricos en Argentina
Según la información relevada por la entidad automotriz, así se distribuyen los modelos de autos eléctricos con mayor cantidad de patentamientos en Argentina durante el acumulado de 2026:
- BYD Dolphin Mini - 838 unidades
- BYD Yuan Pro - 377
- Chevrolet Spark EV - 105
- JMEV Easy 3 - 71
- Renault Kangoo E-Tech - 47
- BAIC EU5 - 33
- Geely EX5 - 29
- Volvo EX30 - 24
- Great Wall Ora 03 - 21
- DFSK EC35 - 10
- JAC EV30X - 9
- Coradir Tito - 7
- Peugeot E-2008 - 5
- XEV Yoyo - 5
- Coradir Tita - 3
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