Vehículos eléctricos vs petróleo: el cambio que podría acelerar hasta 2027

FOTO DE ARCHIVO: El BYD EV Dolphin Mini se muestra mientras el productor chino de vehículos eléctricos anuncia el lanzamiento del vehículo eléctrico de bajo costo en la Ciudad de México, México. 28 de

FOTO DE ARCHIVO: El BYD EV Dolphin Mini se muestra mientras el productor chino de vehículos eléctricos anuncia el lanzamiento del vehículo eléctrico de bajo costo en la Ciudad de México, México. 28 de

En un contexto donde el mercado energético global sigue condicionado por la volatilidad geopolítica, con foco en posibles tensiones sobre el estrecho de Ormuz , y por la transición hacia nuevas tecnologías de movilidad, los grandes bancos de inversión comienzan a ajustar sus estimaciones sobre la demanda de petróleo . La irrupción de los vehículos eléctricos aparece cada vez más como una variable concreta, y no solo como una tendencia de largo plazo.

En esa línea, a través de un informe, Goldman Sachs estimó que la aceleración en la adopción de autos eléctricos podría recortar el consumo global de crudo hacia fines de 2027, con un impacto que en el escenario más agresivo alcanzaría los 320.000 barriles diarios (bpd).

Dos escenarios para medir el impacto sobre el petróleo

Goldman Sachs trabajó con dos hipótesis para estimar cómo la expansión de los vehículos eléctricos podría incidir en el consumo global de petróleo, indicó Reuters.

tag:reuters.com,2024:newsml_KBN3DF100 FOTO DE ARCHIVO: Vehículos eléctricos Volkswagen ID. Buzz alineados en la planta de la empresa en Hanover, Alemania. 17 de diciembre de 2024. REUTERS/Fabian Bimmer/Archivo

En un escenario de “aceleración temporal”, donde la penetración de EV (siglas de Electric vehicle, en inglés, de vehículo eléctrico) se estabiliza en los niveles de mayo de 2026, el impacto sería relativamente acotado: una caída de alrededor de 130.000 bpd hacia diciembre de 2027.

En cambio, en un escenario de “aceleración persistente”, que extrapola la tendencia de crecimiento reciente, el recorte en la demanda se amplía hasta 320.000 bpd en el mismo período.

China lidera en los vehículos eléctricos

El informe detalla que la participación global de vehículos eléctricos alcanzó el 26,1%, tras un incremento de 3,4 puntos porcentuales, lo que representa el segundo registro más alto desde que existen mediciones comparables.

A nivel global, 12 de los 15 principales mercados de EV mostraron subas en su participación. El caso más destacado es el de China, donde la participación avanzó 11,4 puntos porcentuales, consolidando su rol como principal motor del crecimiento del segmento.

electromovilidad persona cargando un vehículo eléctric.jpg El mercado de autos eléctricos e híbridos en Argentina registró un aumento del 56% interanual.

Asia, el núcleo del cambio en la movilidad

Uno de los puntos que el banco pone bajo la lupa es el peso de los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas, especialmente relevantes en Asia.

En países como India, Vietnam y China, este tipo de unidades concentra la mayor parte de las ventas de EV. Según Goldman Sachs, pueden sustituir entre un tercio y la mitad del combustible que consume un auto eléctrico convencional, lo que potencia su impacto en la demanda de petróleo.

Un factor estructural que empieza a entrar en los modelos energéticos

Más allá de la coyuntura, el avance de la movilidad eléctrica empieza a incorporarse como variable estructural en los modelos de proyección del mercado energético internacional. En paralelo a los riesgos geopolíticos y a la incertidumbre sobre la oferta, la demanda también comienza a mostrar señales de transformación más profundas. En ese escenario, la electrificación del transporte deja de ser una proyección de largo plazo para convertirse en un componente que ya modifica los supuestos sobre el consumo de petróleo en los próximos años.