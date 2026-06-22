Acuerdo Irán-EE.UU.: qué tanto perjudica a Vaca Muerta la caída del precio del petróleo

El crecimiento productivo impulsa nuevas rutas de exportación desde Puerto Rosales. Australia es el nuevo mercado que conquista el shale oil.

La apertura del Estrecho de Ormuz era esperada con ansias por la mayoría de los países del mundo. Aunque, para otros, implicaba un ingreso extraordinario de divisas que ahora dejarán de percibir. Si bien la suba de precios del petróleo trajo varios problemas como el incremento de la inflación o el encarecimiento en las compras de GNL importado, Argentina se encuentra claramente en el grupo de los países ganadores del conflicto de Medio Oriente.

El último dato de balanza comercial del Indec de mayo da sobradas cuentas de ello, con un crecimiento de las exportaciones energéticas del 167% interanual y de más del 320% en el caso del petróleo.

Casi la mitad de este efecto fue gracias a los precios que reportaron un salto del 50%. De ahí que la consultora Economía & Energía prevé una disminución de alrededor de 1.000 de dólares en las exportaciones energéticas con este nuevo escenario respecto al que se hubiera dado si la guerra continuaba.

Estrecho de Ormuz 4 La producción de petróleo tardará meses en volver a niveles previos al conflicto de Medio Oriente.

Por su parte, desde Empiria elevan esas perspectivas a US$ 1.800 millones, aunque también destacan que habrá un ahorro de importaciones de US$ 500 millones al poder comprar el GNL que falta para el invierno a un mejor precio.

Cuánto cotizará el Brent

No obstante, ninguno de los analistas consultados por +e pronosticó un Brent por debajo de los 75 dólares el barril para el resto del año, un nivel que sigue siendo mucho más alto que el del 2025 y que representa una excelente señal tanto desde el punto de vista de la rentabilidad de Vaca Muerta (y consecuentemente de las inversiones) como del ingreso por exportaciones.

Tal es así que la mayoría de las empresas, incluso bajo el efecto de la guerra, hacía sus proyecciones de largo plazo con un barril a 70 dólares. De esta manera, para Economía & Energía, el 2026 tendría exportaciones energéticas de US$ 11.000 millones y un superávit de casi US$ 9.700 millones.

Finalmente, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán también representa un beneficio para las empresas del sector en términos financieros, al quitar presiones de aumento a la tasa de interés frente a un panorama de fuerte necesidad de crédito externo para financiar los proyectos de expansión de Vaca Muerta.