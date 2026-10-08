Tecpetrol proyecta US$40.000 millones de superávit energético y advierte por el precio futuro del petróleo

Ricardo Markous , CEO de Tecpetrol , sostuvo que Vaca Muerta ya dejó atrás la etapa de las expectativas y tiene un impacto concreto sobre la economía nacional. Durante el 62° Coloquio de IDEA , en Mar del Plata, señaló que el país se encamina a cerrar el año cerca del millón de barriles diarios de petróleo , con alrededor del 70% proveniente de recursos no convencionales.

Según las proyecciones que maneja la industria, ese volumen podría crecer hasta entre 1,5 y 1,6 millones de barriles diarios hacia el final de la década. Para Markous, si además se concretan los proyectos de exportación de gas y GNL , el superávit comercial energético podría multiplicarse en los próximos años.

"Vaca Muerta ya arrancó. Es una realidad y una oportunidad geopolítica extraordinaria que tenemos que aprovechar", sostuvo el ejecutivo.

Ricardo Markous, presente en el 62° Coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata.

Markous indicó que la balanza energética ya registra un superávit de unos US$13.000 millones y planteó que esa cifra podría crecer hasta entre US$30.000 y US$40.000 millones hacia 2030.

La advertencia de Tecpetrol sobre el precio del petróleo

Sin embargo, el crecimiento de la producción no está exento de desafíos. Markous puso el foco en el precio del petróleo y planteó: "Estos precios que están ahora de 100 dólares por barril no son los que se ven a futuro. Para fin de la década, si uno ve los futuros, están más cerca de los 70. Así que tenemos que estar preparados para competir, no con un barril de 100, sino con uno mucho más reducido", afirmó.

Con Estados Unidos como principal referencia en shale oil, la competitividad de Vaca Muerta dependerá cada vez más de los costos de perforación, fractura, infraestructura y transporte.

"Queremos ser exportadores de petróleo, queremos ser exportadores de gas. Competimos básicamente con Estados Unidos, es el que fija marginalmente el precio", explicó.

Tecpetrol apunta a sumar 70.000 barriles con Los Toldos II

En ese escenario se inscribe el desarrollo de Los Toldos II, el proyecto con el que Tecpetrol busca ampliar su producción de petróleo en Vaca Muerta.

La compañía prevé una inversión inicial cercana a los US$2.300 millones y estima que el desembolso acumulado durante toda la vida del proyecto llegará a unos US$6.400 millones. Markous anticipó que Tecpetrol incorporará unos 70.000 barriles diarios de producción el próximo año.

"Cuando empezamos Fortín de Piedra hacíamos un pozo de 3.200 metros vertical, 1.500 horizontal, y tardábamos 33 días. Hoy, en Los Toldos II, hacemos un pozo de 3.200 metros vertical, 3.500 horizontal, y tardamos 14 días", detalló el ejecutivo.

La misma evolución se observa en las etapas de fractura. Según Markous, Tecpetrol pasó de realizar unas tres etapas por día en los comienzos del yacimiento a trabajar actualmente con una meta de entre 10 y 12 fracturas diarias.

La compañía también utiliza desde Buenos Aires su Real Time Operation Center, un centro de operaciones desde el que monitorea, en vivo, los equipos de perforación que tiene activos en Argentina y Colombia.

El desafío de bajar costos para competir con Estados Unidos

Para Markous, la discusión sobre el futuro de Vaca Muerta pasa por la cantidad de producción y por cuánto cuesta hacerlo. La industria tendrá que sostener la mejora de productividad y avanzar en nuevas herramientas tecnológicas para mantener competitivos los desarrollos incluso en escenarios de menor precio internacional.

"Este es un negocio que va a seguir así, va a haber que aplicar el tema de inteligencia artificial, que lo estamos haciendo para ser cada vez más competitivos, y tenemos que mejorar nosotros y nuestros proveedores, la cadena de valor", declaró.

El derrame de Vaca Muerta y el rol de las pymes

Otro de los ejes planteados por Markous fue el impacto que tiene el crecimiento de la actividad. Para el CEO de Tecpetrol, el llamado "derrame" requiere una mayor integración entre las petroleras, sus proveedores y el Estado.

Como ejemplo, mencionó el desarrollo de Fortín de Piedra, el principal activo gasífero de la firma en la cuenca neuquina. La compañía llevó el proyecto hasta una producción de 15 millones de metros cúbicos diarios en menos de 18 meses y, según Markous, trabajó para eso con unas 1.000 pymes.

En Los Toldos II, la empresa busca replicar ese esquema con unas 800 pequeñas y medianas empresas. A nivel del Grupo Techint, el Programa ProPymes reúne unas 1.200 compañías, mientras que Tecpetrol trabaja con unas 250 dentro de esa iniciativa.

"Hay que trabajar mucho en el tema público-privado", planteó Markous.

Vaca Muerta, infraestructura y una nueva etapa de inversiones

El salto de producción que proyecta la industria también exige infraestructura para evacuar petróleo y gas hacia los mercados externos. Markous señaló que este año las inversiones en Vaca Muerta rondarán los US$13.000 millones y estimó que el monto podría acercarse a los US$20.000 millones el próximo año, impulsado por las obras necesarias para acompañar el crecimiento productivo.

"Si Argentina tenía crisis por dólar, por lo menos Vaca Muerta sí va a aportar los dólares como segundo motor de la economía", afirmó.