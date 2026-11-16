La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) cambió de conducción. En la Asamblea Ordinaria de este lunes, los socios designaron como presidente a Lisandro Deleonardis , vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF , que hasta ahora ocupaba la vicepresidencia segunda. Reemplaza a Carlos Ormachea , chairman de Tecpetrol , que estaba al frente de la entidad desde mayo de 2023.

La CEPH reúne a las principales operadoras de petróleo y gas del país. Con este recambio, la empresa de mayoría estatal queda al frente de la cámara empresaria del upstream, en un momento de fuerte crecimiento de la producción y de proyectos de exportación como Argentina LNG .

La entidad le agradeció a Ormachea su dedicación durante la gestión. En la nueva Comisión Directiva, Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy) ocupa la vicepresidencia primera; Manuel Aguirre (Vista Energy), la segunda, y Matías Szapiro (Pluspetrol), la tercera.

Cómo queda la Comisión Directiva

El resto de los cargos se repartió entre las grandes petroleras. Tecpetrol se queda con la Secretaría General y Total Austral con la Prosecretaría. La Tesorería es para Pampa Energía y la Protesorería, para Chevron.

Las vocalías titulares quedaron en manos de Shell, CAPSA, Phoenix, Harbour Energy, PCR, CGC y GeoPark. La Revisoría de Cuentas será de Pecom. Así, en la conducción conviven operadoras de Vaca Muerta con compañías que producen en cuencas convencionales y offshore.

La cámara adelantó cuál será su prioridad: sostener el crecimiento del sector y convertir a la Argentina en un proveedor confiable de energía para el mundo. Para lograrlo, pedirá reglas claras y estables, más infraestructura y mayor competitividad, con seguridad y respeto por la comunidad y el ambiente.

La herencia de la gestión de Ormachea

En agosto, ante la Comisión de Presupuesto del Senado, Ormachea había destacado el impacto de la Ley Bases. Según dijo, el RIGI y la reforma de la Ley de Hidrocarburos aceleraron proyectos que de otra forma no se habrían concretado.

En aquella exposición aportó cifras del sector. La producción había llegado a 918.000 barriles diarios de petróleo y 160 millones de metros cúbicos de gas, contra 520.000 barriles y 120 millones tres años antes. La industria invierte unos US$20.000 millones anuales en yacimientos e infraestructura.

La meta que planteó para 2035 es llegar a 1,7 millones de barriles diarios y 300 millones de metros cúbicos de gas. Con ese nivel, las exportaciones energéticas rondarían los US$40.000 millones anuales.

Quién es Lisandro Deleonardis

Deleonardis es vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF desde diciembre de 2023, cuando Horacio Marín asumió la conducción de la petrolera. Antes hizo casi toda su carrera en la Organización Techint, entre 1993 y 2023, con cargos de conducción en la Argentina y en el exterior.

Tiene experiencia en la representación gremial empresaria, en cámaras del sector industrial y energético. Es licenciado en Comercio Internacional por la UADE y tiene una especialización en Negociaciones Internacionales por la Florida International University.