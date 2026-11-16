El ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig , definió el rumbo que la provincia pretende para Vaca Muerta y para el sector energético. En declaraciones a +e , en el marco de la Expo forrajera -que se llevó a cabo el viernes pasado en Picún Leufú-, habló del tercer hub de la formación, del financiamiento de rutas , del gas seco y de la necesidad de diversificar la economía.

Koenig dibujó el mapa de la actividad en la formación: “Vamos a tener Añelo, que ya está consolidado; Rincón de los Sauces; y el tercero es Cutral Có–Plaza Huincul, donde se va a hacer la inversión de GNL”.

El ministro anticipó el próximo paso: “Creo que a fin de mes se va a firmar el compromiso de inversión entre YPF, Eni y ADNOC, y eso va a dar comienzo a la inversión privada más importante que se ha hecho en Argentina: más de 50.000 millones de dólares”.

Rutas: financiamiento y acuerdos con Nación

La infraestructura ocupa un lugar central en la agenda. Koenig explicó que su llegada a la exposición campera de Picún Leufú se demoró por una reunión virtual: “Recién me retrasé porque tuve una conferencia con el Banco Mundial sobre proyectos de financiamiento de rutas, y estamos trabajando mucho en eso”.

Las obras se orientan al corazón de la actividad no convencional. “En este caso, para las rutas del sector de Vaca Muerta. Algunas ya las tenemos financiadas y otras las estamos viendo”, detalló.

El planteo original del organismo apuntaba a otra zona. “En principio me habían presentado un proyecto para el hub del lado de Añelo y Rincón, y yo les dije que estudiáramos el tema de Cutral Có y Plaza Huincul, que todavía no teníamos desarrollado”, relató.

Ese cambio exige coordinación con el Gobierno nacional. “Tenemos que hacer acuerdos con Nación, porque estamos hablando de rutas nacionales, como la 22”, señaló. Y fue más lejos: “Creo que en algún momento hay que pensar en la duplicación de la Ruta 22, por lo menos en el tramo hasta Cutral Có”.

El funcionario sumó otro tema al análisis: “Empezamos a trabajar y también a ver algunas alternativas de ferrocarril, a buscar inversores y gente con ideas para invertir dinero”.

Bitrenes: el antecedente de la arena

El funcionario menconó que desde el sector forrajero se le había pedido circular con bitrenes por la Ruta 17, que la provincia analiza junto con Vialidad. Koenig recordó el camino que sugirió y su antecedente en el petróleo: “Les dije que no lo hicieran a través de la empresa, sino a través de una cámara. En el caso del petróleo lo hizo la Cámara del Petróleo para poder llevar la arena”.

El funcionario aseguró que las rutas en Cutral Có y Plaza Huincul están bajo la lupa.

Su respuesta al trámite fue directa: “Que hagan el pedido y se lo vamos a autorizar desde Vialidad para que puedan transitar con bitrenes”.

Gas seco: “tenemos que hacerlo ahora”

Koenig pidió urgencia para aprovechar el momento de los hidrocarburos. “Tenemos que aprovechar la ventana que hoy tenemos con los hidrocarburos para desarrollarnos”, sostuvo.

Explicó que el recurso no durará indefinidamente: “En algún momento los hidrocarburos se van a acabar o no van a tener un precio de mercado que los haga rentables”.

Sobre el gas, aclaró que es un recurso no renovable, pero con una ventaja ambiental: “Menos contaminante que la combustión del petróleo”. Y apuntó a una formación en particular: “Creo que con el gas tenemos una ventana, especialmente con el gas seco, que está en la zona del oeste y el noroeste de la provincia”.

La advertencia fue tajante: “Es algo que tenemos que desarrollar, pero tenemos que hacerlo ahora, porque si no, el día de mañana no lo vamos a poder sacar”.

Energía barata y zona franca

La energía también impulsa proyectos fuera del sector petrolero. Koenig describió una planta de pellets en zona franca, pensada para exportar. “Es un proyecto para aprovechar las ventajas del bajo costo eléctrico y también las ventajas impositivas”, explicó.

En su visión, el esquema depende del destino de la producción: “Cuando está destinada a exportación, no tenés los costos impositivos, lo que hace que la actividad pueda ser rentable”.

El ministro cerró con una mirada de largo plazo. “En Neuquén estamos trabajando sobre el Neuquén del futuro”, afirmó. Su idea es una provincia “productiva, turística” y diversificada, que use hoy el impulso de los hidrocarburos. Y resumió: “Vaca Muerta atrae inversiones y tenemos que aprovechar esa ventana”.