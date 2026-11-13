Argentina LNG: YPF llevó su proyecto de GNL a cuatro localidades de Río Negro y convocó a 1.600 personas

Más de 1.600 personas participaron de las jornadas informativas que YPF organizó en distintas localidades de Río Negro.

El proyecto Argentina LNG empieza a sumar una dimensión que va más allá de la infraestructura necesaria para exportar gas. En Río Negro, donde se proyecta parte del esquema de desarrollo de la iniciativa, YPF realizó una serie de encuentros con distintos sectores de la comunidad que reunieron a más de 1.600 personas.

La convocatoria alcanzó a cuatro localidades: San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas . Participaron desde estudiantes de escuelas técnicas y proveedores hasta organizaciones ambientales, sindicatos, empresarios y organismos públicos. La discusión tuvo varios frentes, aunque uno de los principales fue cómo preparar a la región para las actividades que podría demandar el proyecto.

La iniciativa de exportación de gas natural licuado (GNL) requiere una infraestructura de gran escala y tendrá una vinculación directa con el territorio rionegrino. En ese contexto, YPF abrió espacios para presentar información sobre sus alcances y conversar sobre las necesidades que podrían surgir durante las distintas etapas de desarrollo.

YPF realizó encuentros en San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas para presentar los alcances de Argentina LNG.

Formación de trabajadores y proveedores locales, en la agenda de Argentina LNG

La preparación de mano de obra fue uno de los asuntos que tuvo un espacio específico en las reuniones. YPF, junto con Fundación YPF y representantes de la Secretaría de Energía de Río Negro, convocó a estudiantes y autoridades de escuelas técnicas de San Antonio Oeste, Comallo y Sierra Grande.

Los encuentros reunieron a unos 260 participantes y estuvieron orientados a identificar necesidades de formación relacionadas con los perfiles laborales que podrían requerirse. El planteo apunta a anticipar qué conocimientos y capacitaciones necesitará la región si avanza la construcción de la infraestructura prevista.

El tema también se abordó desde el lado de la actividad económica. Las reuniones incluyeron a cámaras empresarias y proveedores de la zona, además de representantes de distintos sectores productivos. La posibilidad de que empresas rionegrinas participen de la cadena de servicios asociada al proyecto es otro de los puntos que forman parte de la conversación territorial.

Las reuniones incluyeron a estudiantes de escuelas técnicas.

El impacto ambiental del proyecto de GNL

La dimensión ambiental también estuvo entre los asuntos planteados durante las jornadas. Organizaciones de la sociedad civil, especialistas, organismos provinciales y representantes académicos participaron de intercambios sobre los estudios que acompañan el desarrollo de Argentina LNG.

Según informó la compañía, se compartieron detalles sobre las evaluaciones ambientales en curso y los mecanismos previstos para hacer un seguimiento de los distintos aspectos del proyecto. No se trató solamente de encuentros con instituciones, sino que también hubo reuniones abiertas con vecinos y referentes comunitarios.

En esos espacios aparecieron consultas sobre la relación de la iniciativa con las localidades, las inversiones sociales y el acompañamiento a instituciones de la zona.

Bomberos, hospitales y fuerzas de seguridad participaron de los encuentros

La agenda incluyó a actores que tienen un papel en la prevención y la respuesta ante emergencias. Entre los participantes estuvieron bomberos voluntarios, hospitales zonales, Prefectura Naval Argentina, Policía de Río Negro y Gendarmería Nacional.

También fueron convocados sindicatos portuarios y de otras actividades, organizaciones civiles e instituciones religiosas. La diversidad de sectores refleja el alcance de los temas que atraviesan a un proyecto de esta escala, desde la actividad económica hasta la organización de los servicios y la relación con las comunidades.

YPF convocó a referentes de distintos sectores para responder consultas sobre el desarrollo de Argentina LNG en Río Negro.

Para las jornadas, YPF dispuso la participación de especialistas de ingeniería, ambiente y desarrollo de proveedores, entre otras áreas. La intención fue que los asistentes pudieran plantear sus preguntas directamente a los equipos técnicos.

La compañía anticipó que estos espacios forman parte de un proceso de diálogo que busca sostener en el territorio mientras avanza Argentina LNG.