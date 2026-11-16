El petróleo crudo destronó a la harina de soja como principal producto de exportación de la Argentina entre enero y septiembre de 2026. Así lo muestra el Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) del 13 de noviembre, que firman Franco Pennino, Bruno Ferrari, Guido D’Angelo y Emilce Terré, con datos del INDEC .

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones de crudo alcanzaron un valor máximo de US$ 7.753 millones , un 58,6% más que en 2025. La harina de soja acumuló US$ 6.971 millones en el mismo período, un 7,4% por encima del año pasado.

Los dos productos siguen dinámicas muy distintas. Frente a 2021, el valor exportado de petróleo es 6,5 veces superior. Las ventas externas de harina de soja equivalen a tres cuartas partes del valor de aquel año.

Vaca Muerta y el precio internacional, motores del crudo

Según la BCR, la Argentina vive un auge productivo por las grandes inversiones en Vaca Muerta. La explotación de reservas no convencionales revirtió el estancamiento del sector, y las exportaciones siguen hoy la tendencia de la producción.

El precio también ayudó. El Brent superó los US$ 100 por barril con el cierre del Estrecho de Ormuz, y su cotización promedio del año quedó un 23% por encima de la de 2025.

La harina de soja pierde terreno

El informe describe un panorama distinto para el complejo sojero. El tradicional producto estrella del comercio exterior argentino enfrenta dificultades para expandir sus ventas externas. A principios de siglo, la Argentina sacaba una clara ventaja a sus competidores en la exportación de harina. Hoy el mercado global tiene una oferta exportable mucho más abundante.

La BCR ubica la clave en los mandatos de biocombustibles. Esas normas impulsaron la demanda global de aceite de soja y, por la complementariedad productiva, dejaron una oferta abundante de harina. La producción mundial de harina se duplicó en los últimos 20 años. El consumo global creció a un ritmo menor que la oferta, y los precios de exportación sufren una presión bajista. La entidad remite al Informativo Semanal Nº 2.267 para un análisis más profundo.

Superávit energético: un máximo nunca visto

Entre enero y septiembre, las exportaciones de Combustibles y Energía sumaron US$ 12.452 millones. Las importaciones de Combustibles y Lubricantes totalizaron US$ 3.025 millones. El resultado fue un superávit comercial energético de US$ 9.427 millones, el mayor registrado.

Ese saldo equivale al 44,5% del superávit comercial argentino, que acumuló US$ 21.198 millones en los nueve meses.

Las cantidades, además de los precios, explican la mejora. Las exportaciones energéticas crecieron 53,6% interanual, con un aumento de 29,5% en las cantidades y una suba de 18,6% en los valores. En las importaciones, las cantidades cayeron 10,7%, pero el encarecimiento de 23,3% de los bienes llevó el gasto en dólares a subir 10,1%.

La BCR cita al Centro de Economía Internacional de la Cancillería: las compras de gasoil bajaron US$ 341 millones interanuales. Las de energía eléctrica y gas natural licuado subieron US$ 290 millones y US$ 259 millones, respectivamente.

Balance cambiario: más divisas, con matices

Según el BCRA, el saldo de cobros de exportaciones menos pagos de importaciones de bienes del sector energético en el mercado de cambios llegó a US$ 7.890 millones entre enero y septiembre. En igual período de 2025 fue de US$ 4.337 millones. Solo en septiembre, el ingreso neto por bienes fue de US$ 1.120 millones, un 108% más que un año antes.

La BCR aclara que la balanza del INDEC y el saldo cambiario del BCRA no son equivalentes. La primera registra el valor de los bienes exportados e importados. El segundo contabiliza los cobros y pagos canalizados por el mercado de cambios. La diferencia entre ambos no equivale a divisas pendientes de liquidación ni a una variación automática de las reservas.

Otro dato: el sector eléctrico mantiene un saldo cambiario por bienes deficitario, según la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA, 2025). La Argentina compra electricidad a Brasil y Uruguay. Además, la clasificación del BCRA incluye a las empresas de generación, transporte y distribución, de modo que el déficit abarca también importaciones de equipamiento e insumos.

¿Qué viene? La BCR concluye que el sector energético se consolida como uno de los protagonistas del comercio exterior. En palabras del informe, “el desarrollo de Vaca Muerta está modificando estructuralmente la inserción externa del país”. Para sostener esa trayectoria, la entidad señala que la continuidad de las inversiones y la ampliación de la infraestructura de transporte y exportación serán fundamentales.

FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario.