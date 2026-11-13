San Patricio del Chañar inauguró su primer cuartel de Bomberos Voluntarios

Los Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar inauguraron este miércoles su primer cuartel , una obra que representa un importante avance para la seguridad y la atención de emergencias en la localidad. La construcción se realizó con el acompañamiento de Phoenix Global Resources , que efectuó una donación para completar los trabajos y además viene acompañando a la institución con equipamiento , capacitaciones y un camión autobomba .

La inauguración reunió a más de 100 personas, entre autoridades provinciales y municipales , representantes de cuerpos de bomberos de distintos distritos, integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar y vecinos de la comunidad. El nuevo edificio , de 240 metros cuadrados , permitirá mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos, fortalecer su capacidad operativa y agilizar la respuesta ante emergencias en la localidad y sus alrededores.

La finalización del cuartel se enmarca en una alianza estratégica y de trabajo sostenido entre Phoenix Global Resources y los Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar. A lo largo de los últimos años, la empresa acompañó a la institución mediante la entrega de un camión autobomba destinado a la atención de emergencias industriales y locales, equipamiento para combatir incendios forestales, elementos de protección personal y capacitaciones especializadas para sus integrantes.

Esta colaboración busca fortalecer los recursos disponibles para la atención de emergencias y contribuir a la seguridad de toda la comunidad, mediante el trabajo conjunto entre la empresa y una institución fundamental para la localidad.

A propósito de la inauguración del cuartel, Miguel Moreno, Presidente de los Bomberos Voluntarios, destacó: “Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a la compañía Phoenix, por su valioso aporte y acompañamiento que hizo posible avanzar hacia la concreción de esta Central de Alarmas. Porque cuando una comunidad acompaña y se compromete, los sueños dejan de ser individuales para convertirse en logros de todos; y Phoenix claramente es comunidad, es el reflejo de sus acciones y una vez más dice presente con nuestra institución”.

“Desde la Provincia, creemos que la articulación público-privada es el camino para el desarrollo. En Phoenix encontramos un socio estratégico con quien trabajar en las distintas comunidades de Neuquén: a través de infraestructura, las becas Gregorio Álvarez, la agenda cultural y nuevas obras en conjunto que estaremos anunciando. Porque no se trata solo de gas y petróleo, se trata de poner en valor cada localidad de toda la provincia”, expresó Leticia Esteves, Ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén.

“Este nuevo cuartel es el resultado de muchos años de esfuerzo y compromiso de los Bomberos Voluntarios, que cumplen una tarea fundamental para San Patricio del Chañar. Desde Phoenix venimos trabajando junto a la institución para que cuente con más herramientas, capacitación y recursos para responder ante emergencias. Nos alegra haber podido contribuir a la finalización de una obra tan importante para toda la comunidad”, destacó Sofía Carballo, Gerente de Relaciones Institucionales de Phoenix Global Resources.

Con la inauguración de su primer cuartel, los Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar dan un paso fundamental en el fortalecimiento de su institución, sumando infraestructura y recursos para continuar desarrollando su tarea y brindando una respuesta cada vez más eficiente ante las emergencias de la comunidad.